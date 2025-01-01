Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.
Meilleurs Remakes (pouvant sauver un jeu moyen)
Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.
J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.
Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.
Vous avez jusqu’à Mercredi Midi
Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine
Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.
N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.
Le 1er reçoit 5 points.
Le 2ème reçoit 3 points.
Le 3ème reçoit 1 point.
J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.
Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
Metroid Other M
Metroid Prime Hunter
Perfect Dark zero
Eledees
The Legend of Dragoon
Shadow Hearts Covenant.
Armored Core
Shining Force III
Alundra
Castlevania : Symphony of the Night
Final Fantasy VIII
Mario Sunshine
Eternal Darkness
Pokemon Noir et Blanc
Advance Wars Dark Conflict
Bomberman 64
Xenoblade Chronicles 2
Shadow of Memories
Folklore
Shadow of Rome
Rule of Roses
The bouncer
Chaos legion
Blood will tell
metaphor re fantasio
myst 5
xénogears
Legend of Legaia
Legaia 2 : Duel Saga
suikoden 3
White Knight Chronicles 1
White Knight Chronicles 2
Hack Vol1
Hack Vol2
Hack Vol3
Hack//G.U. Last Recode
Star fox adventure
Metroid Prime 2 : Echoes
Pikmin 1
Destruction derby
Wipeout fusion
The Suffering
Sphinx
Silver
Split second
Dance dance révolution
Alpha Protocol
Binary Domain
Enslaved
Puppeteer
Vous ne pouvez choisir que dans cette liste, si vous ne choisissez pas parmi cette liste, ça ne sera pas prit en compte.
Il y a des jeux qui n'ont peut-être pas été choisis parce qu'ils étaient “moyens”, mais parce qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance (car j'ai modifié le classement ; au début, je parlais de jeux qui n'étaient “pas au top”, mais qu'un remake pourrait leur donner toute leur dimension si l'on enlevait les défauts. Certains m'ont dit que je n'étais pas clair, d'où la modification).
Le 1er reçoit 5 points / Le 2ème reçoit 3 points / Le 3ème reçoit 1 point.
À vos votes !
posted the 11/15/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry
Si d'autres veulent participer, vous pouvez aussi.