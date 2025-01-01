

Meilleurs Remakes (pouvant sauver un jeu moyen)

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Mercredi Midi

Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine

Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.



N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.



Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous ne pouvez choisir que dans cette liste, si vous ne choisissez pas parmi cette liste, ça ne sera pas prit en compte.

Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Metroid Other MMetroid Prime HunterPerfect Dark zeroEledeesThe Legend of DragoonShadow Hearts Covenant.Armored CoreShining Force IIIAlundraCastlevania : Symphony of the NightFinal Fantasy VIIIMario SunshineEternal DarknessPokemon Noir et BlancAdvance Wars Dark ConflictMetroid Other MBomberman 64Xenoblade Chronicles 2Shadow of MemoriesFolkloreShadow of RomeRule of RosesThe bouncerChaos legionBlood will tellmetaphor re fantasiomyst 5xénogearsLegend of LegaiaLegaia 2 : Duel Sagasuikoden 3White Knight Chronicles 1White Knight Chronicles 2Hack Vol1Hack Vol2Hack Vol3Hack//G.U. Last RecodeStar fox adventureMetroid Prime 2 : EchoesPikmin 1Destruction derbyWipeout fusionThe SufferingShadow heart covenantSphinxSilverSplit secondDance dance révolutionAlpha ProtocolSplit SecondBinary DomainEnslavedPuppeteerÀ vos votes !