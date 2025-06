Meilleurs Jeux PS4

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence .

Dimanche 00H00

Voici le changement :

Vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect

Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.

La semaine d'après, pour le classement final, il y aura un système de points :

Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Uncharted 4God of war ( 2018 )Ghost of TsushimaThe Witcher 3Niee automataPersona 5Read dead redemption 2Infamous second sonJudgmentYakuza ZeroYakuza Kiwami 1Yakuza 6JudgmentLost JudgmentDetroit Become HumanFinal Fantasy 7 RemakeRed Dead Redemption 2Days GoneThe Witcher 3The last of us part 2Death strandingDays goneDishonored 2Mgs 5Dying lightDivinity orignal sin 2Battelfield 4Farming simulator 17