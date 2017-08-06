Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/05/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3907
visites since opening : 15715629
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PS5/Switch] Nine sols / En boîte
Plateforme





Éditeur : Red Candle Games
Développeur : Red Candle Games
Genre : Plateforme/Action
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais / Coréen / Allemand / Russe / Ukrainien / Portugais / Espagnol.

Par le développeur de Detention
À New Kunlun, le héros Yi a réveillé les 9 dirigeants de ce royaume abandonné. Vaincre les 9 Sols dans la ville déserte.
« Devient un avec la voie du Tao… »
New Kunlun, le dernier sanctuaire des Solariens, est resté calme pendant des siècles. À l’intérieur de ce vaste royaume, les anciens dieux ont laissé aux mortels une terre promise qui est protégée à jamais par les rituels sacrés, mais la vérité sur ce monde reste inconnue de la plupart. Tout change lorsque Yi, un héros du passé oublié depuis longtemps, est réveillé par un enfant humain.
Suivez Yi dans sa quête de vengeance contre les 9 Sols, redoutables dirigeants de ce royaume abandonné, et effacez tous les obstacles qui bloquent votre chemin.
Découvrez les mystères d'une ancienne race extraterrestre et découvrez le sort de l'humanité.


Date : 24 Avril 2026
Switch / PS5



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 86% Gamekult 9/10 ActuGaming 9/10
https://www.youtube.com/watch?v=NYJLa2HOQhI
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/05/2025 at 10:50 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    nicolasgourry posted the 11/05/2025 at 10:56 PM
    sonilka il me semble que tu voulais l'annonce d'une version boîte.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo