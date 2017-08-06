Éditeur : Red Candle Games

Développeur : Red Candle Games

Genre : Plateforme/Action

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais / Coréen / Allemand / Russe / Ukrainien / Portugais / Espagnol.



Date : 24 Avril 2026

Switch / PS5

Par le développeur deÀ New Kunlun, le héros Yi a réveillé les 9 dirigeants de ce royaume abandonné. Vaincre les 9 Sols dans la ville déserte.« Devient un avec la voie du Tao… »New Kunlun, le dernier sanctuaire des Solariens, est resté calme pendant des siècles. À l’intérieur de ce vaste royaume, les anciens dieux ont laissé aux mortels une terre promise qui est protégée à jamais par les rituels sacrés, mais la vérité sur ce monde reste inconnue de la plupart. Tout change lorsque Yi, un héros du passé oublié depuis longtemps, est réveillé par un enfant humain.Suivez Yi dans sa quête de vengeance contre les 9 Sols, redoutables dirigeants de ce royaume abandonné, et effacez tous les obstacles qui bloquent votre chemin.Découvrez les mystères d'une ancienne race extraterrestre et découvrez le sort de l'humanité.