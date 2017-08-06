Éditeur : IceSitruuna

Développeur : IceSitruuna

Genre : RPG/Horreur

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Dans la veine de la licenceL’agente psionique Nova a été envoyée en mission sur une cité insulaire abandonnée et isolée, infestée de créatures terrifiantes, sans se douter que les événements sur cette île bouleverseront complètement son destin.