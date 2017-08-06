Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/02/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3880
visites since opening : 15515380
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/PS5] Parasite Mutant / Trailer
RPG




Éditeur : IceSitruuna
Développeur : IceSitruuna
Genre : RPG/Horreur
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Dans la veine de la licence Parasite Eve
L’agente psionique Nova a été envoyée en mission sur une cité insulaire abandonnée et isolée, infestée de créatures terrifiantes, sans se douter que les événements sur cette île bouleverseront complètement son destin.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=mEHiHqSq7sM
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, aozora78, adamjensen, ravenx13
    posted the 10/02/2025 at 07:30 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    neetsen posted the 10/02/2025 at 08:15 AM
    A défaut d'avoir le vrai Parasite Eve en fr, on fera avec

    Mais pour l'avoir tapé en import à l'époque c'est un jeu absolument incroyable avec une énorme replay value
    keiku posted the 10/02/2025 at 08:51 AM
    enfin un retour de parasite eve dans l'esprit comme il faut, un beau gros doigt d'honneur a square
    jacquescechirac posted the 10/02/2025 at 08:57 AM
    neetsen Pour le coup ils sont tous trouvable en français.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo