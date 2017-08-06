description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : IceSitruuna
Développeur : IceSitruuna
Genre : RPG/Horreur
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Dans la veine de la licence Parasite Eve
L’agente psionique Nova a été envoyée en mission sur une cité insulaire abandonnée et isolée, infestée de créatures terrifiantes, sans se douter que les événements sur cette île bouleverseront complètement son destin.
Mais pour l'avoir tapé en import à l'époque c'est un jeu absolument incroyable avec une énorme replay value