name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
8
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/25/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
articles : 180
visites since opening : 444911
subscribers : 4
bloggers : 1
Merry Bunny Garden censuré sur Nintendo Switch
Actualité
On apprend que la version Nintendo Switch du spin-off Merry Bunny Garden est censurée. Alors que le premier jeu se résumait à du pantyshot, ce nouvel opus va beaucoup plus loin dans les situations avec les 3 héroïnes. Mais parmi les différences entre version NS1 et Steam (je vous laisse juge ) :


Automaton - https://automaton-media.com/en/news/steam-and-switch-versions-of-risque-bunny-girl-game-differ-in-surprising-ways-japanese-developer-provides-detailed-chart/
    tags : bunny garden qureate
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/25/2025 at 04:44 PM by masharu
    comments (5)
    altendorf posted the 09/25/2025 at 04:48 PM
    Porntendo redevient strict
    sdkios posted the 09/25/2025 at 05:27 PM
    Y a certaines censures chelou je trouves, henre changer de sous vetements, forcement que tu dois les voir
    Par contre le costume déchiré, je trouves ca tellement plus esthétique que les gros flash degueulasses qui sont eux meme une censure
    cyr posted the 09/25/2025 at 05:28 PM
    Mais mais, y a vraiment des clients pour ça?
    olex posted the 09/25/2025 at 06:04 PM
    cyr Oui.

    A noter que c'est soutenu par Arc System Works derrière.
    sardinecannibale posted the 09/25/2025 at 06:13 PM
    PC MASTER RACE
    Mais c'est sûr que je n'encouragerais pas mes gamins à jouer à ce genre de jeux. La censure n'est cependant pas la réponse.
