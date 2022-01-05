On apprend que la version Nintendo Switch du spin-off Merry Bunny Garden est censurée. Alors que le premier jeu se résumait à du pantyshot, ce nouvel opus va beaucoup plus loin dans les situations avec les 3 héroïnes. Mais parmi les différences entre version NS1 et Steam (je vous laisse juge
) :
Par contre le costume déchiré, je trouves ca tellement plus esthétique que les gros flash degueulasses qui sont eux meme une censure
A noter que c'est soutenu par Arc System Works derrière.
Mais c'est sûr que je n'encouragerais pas mes gamins à jouer à ce genre de jeux. La censure n'est cependant pas la réponse.