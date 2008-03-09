Ubisoft a profité des 30 ans de Rayman pour rappeler que l’avenir de la licence est entre les mains de ses studios de Montpellier et Milan
. Mais selon de nouvelles infos publiées par Insider Gaming, les choses vont un peu plus loin qu’un simple message rassurant aux fans.
Le site rapporte qu’un remake du premier Rayman, au nom de code Steambot, est en développement depuis fin 2024 et viserait une sortie à l’horizon 2026
, le projet avançant “très bien” d’après des sources proches du dossier.
Et ce n’est pas tout : Ubisoft aurait déjà commencé à poser les bases pour un Rayman 4, dont la production dépendrait directement du succès commercial du projet Steambot
. Autrement dit, si le remake fonctionne, la licence pourrait enfin retrouver une vraie continuité, plus de dix ans après Rayman Legends
(2013).
Reste à voir si cette fois-ci, Rayman
pourra enfin reprendre sa place parmi les grandes licences de l’éditeur, ou si l’on restera encore une fois au stade de la promesse.
En revanche, en parallèle de la news, ce que je conseille aux fans, c'est de zieuter le fan-event "Rayman Alive" sur YouTube. Il y a des projets intéressants (comme le fan-remake du 2 et du 3 avec des démos jouables).
Version Saturn pour ma part
Également
les deux premiers étaient vraiment incroyable
le 1 l'un des meilleurs jeux plate-forme en 2D
le 2 (sur Dreamcast) l'un meilleur en 3D
Ensuite j'ai jamais réussi a vraiment accroché
Et pas une vague annonce pour nous rappeler qu'ils ont une licence inexploitée de plus. Ubisoft est vraiment aux fraises.
Quel drôle d'idée.
Un nouveau jeu dans ce style aurait été plus sympa je trouve.
Ubi c'est toujours aussi blindé de génies....