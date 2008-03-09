profile
Rayman Origins
name : Rayman Origins
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : plates-formes
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
group information
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/02/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
articles : 2852
visites since opening : 11426425
subscribers : 134
bloggers : 1
[Rumeur] Un remake de Rayman en chantier, Rayman 4 dépendra des ventes
Actualité générale
Ubisoft a profité des 30 ans de Rayman pour rappeler que l’avenir de la licence est entre les mains de ses studios de Montpellier et Milan. Mais selon de nouvelles infos publiées par Insider Gaming, les choses vont un peu plus loin qu’un simple message rassurant aux fans.

Le site rapporte qu’un remake du premier Rayman, au nom de code Steambot, est en développement depuis fin 2024 et viserait une sortie à l’horizon 2026, le projet avançant “très bien” d’après des sources proches du dossier.

Et ce n’est pas tout : Ubisoft aurait déjà commencé à poser les bases pour un Rayman 4, dont la production dépendrait directement du succès commercial du projet Steambot. Autrement dit, si le remake fonctionne, la licence pourrait enfin retrouver une vraie continuité, plus de dix ans après Rayman Legends (2013).

Reste à voir si cette fois-ci, Rayman pourra enfin reprendre sa place parmi les grandes licences de l’éditeur, ou si l’on restera encore une fois au stade de la promesse.

Insider Gaming - https://insider-gaming.com/the-future-of-rayman-games-ubisoft/
    gaeon, retrostew, destati
    posted the 09/02/2025 at 01:54 PM by liquidus
    comments (22)
    destati posted the 09/02/2025 at 02:02 PM
    "Steambot", c'est plutôt étrange pour nom de code de remake du premier, alors que ça fait plutôt référence à Rayman 2.

    En revanche, en parallèle de la news, ce que je conseille aux fans, c'est de zieuter le fan-event "Rayman Alive" sur YouTube. Il y a des projets intéressants (comme le fan-remake du 2 et du 3 avec des démos jouables).
    niexmad posted the 09/02/2025 at 02:12 PM
    Toujours ce " on fait un jeu que personne ne veut et il faudra l'acheter pour avoir le jeu que vous voulez vraiment ... peut-être "
    altendorf posted the 09/02/2025 at 02:12 PM
    A ce stade, c'est peut-être mieux de repartir sur un reboot
    derno posted the 09/02/2025 at 02:14 PM
    deux studio sur le remake d'un plateformer 2D? ça ne me semble pas vraiment crédible comme rumeur.
    rocan posted the 09/02/2025 at 02:14 PM
    J'ai adoré Rayman 3. J'aimerais beaucoup une suite !
    negan posted the 09/02/2025 at 02:18 PM
    altendorf J'avais pas tord xD
    altendorf posted the 09/02/2025 at 02:30 PM
    negan Ouais
    liquidus posted the 09/02/2025 at 02:33 PM
    derno Rien d'inhabituel pourtant, Ubisoft a toujours fonctionné comme ça : un studio lead et d'autres pour épauler. C'était le cas des précédents opus 2D aussi.
    natedrake posted the 09/02/2025 at 02:34 PM
    On sait toujours pas si Ancel revient bien en tant que consultant sur le remake ?
    thekingofpop posted the 09/02/2025 at 02:39 PM
    Ouiiii un vrai retour du Rayman style 1995
    dormir13hparjour posted the 09/02/2025 at 02:40 PM
    Quelle est la meilleure version de Rayman 1 ?
    shambala93 posted the 09/02/2025 at 02:41 PM
    Perso j’ai adoré Origin et Legends mais je n’ai jamais aimé les premiers. La DA et la rapidité des deux de 2010’ sont bien meilleurs à mon sens.
    gasmok2 posted the 09/02/2025 at 02:47 PM
    dormir13hparjour
    Version Saturn pour ma part
    narcissedoyo posted the 09/02/2025 at 02:57 PM
    gasmok2

    Également

    les deux premiers étaient vraiment incroyable
    le 1 l'un des meilleurs jeux plate-forme en 2D
    le 2 (sur Dreamcast) l'un meilleur en 3D

    Ensuite j'ai jamais réussi a vraiment accroché
    erleerween posted the 09/02/2025 at 02:59 PM
    Ça a l'air fou mais pourquoi ne pas lancer ce projet il y a trois-quatre ans pour le sortir POUR les 30 ans de sa mascotte?
    Et pas une vague annonce pour nous rappeler qu'ils ont une licence inexploitée de plus. Ubisoft est vraiment aux fraises.
    maisnon posted the 09/02/2025 at 03:23 PM
    Un remake du 1 ne pourra jamais être à la hauteur de Rayman Legends.

    Quel drôle d'idée.
    karbage posted the 09/02/2025 at 03:25 PM
    C'est très précis pour une rumeur.
    retrostew posted the 09/02/2025 at 03:30 PM
    Le premier Rayman est parfait en l'état et encore super joli aujourd'hui. J'ai du mal à voir l'utilité d'un remake...
    Un nouveau jeu dans ce style aurait été plus sympa je trouve.
    benichou posted the 09/02/2025 at 03:34 PM
    maisnon rayman legends n’avait absolument plus rien à voir avec l’univers charmant enfantin et enchanteur du 1er rayman, un univers à la Mario que n’a pas assumé Ubisoft à partir du 2eme épisode. Ok legends jeu était techniquement superbe mais on pouvait remplacer les skins des persos par n’importe quoi d’autre que cela n’aurait choqué personne tellement en fait l’univers n’avait aucune personnalité ni cohérence entre les niveaux.
    zampano posted the 09/02/2025 at 03:50 PM
    Ce chantage! Sortez directement un nouveau jeu au lieu de faire genre ça va dépendre des joueurs
    parrain59 posted the 09/02/2025 at 04:03 PM
    destati Merci pour l'info
    idd posted the 09/02/2025 at 04:15 PM
    Hypothéquer l'avenir d'une licence sur la base d'un remake.
    Ubi c'est toujours aussi blindé de génies....
