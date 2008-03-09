profile
Mafia : The Old Country
name : Mafia : The Old Country
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : N.C
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
800 000 exemplaires pour Mafia The Old Country
Actualité générale
Hangar 13 et 2K peuvent souffler : Mafia The Old Country signe un lancement solide avec 800 000 exemplaires écoulés en seulement quasi une semaine, selon Sensor Tower et d’autres estimations. Sorti le 8 août 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC (Steam), le titre confirme l’attrait toujours fort de la licence.

Côté répartition, la PS5 domine avec près de 48 % des ventes, confirmant une fois de plus que son public reste friand de productions narratives solo. Steam arrive deuxième avec environ un tiers des ventes, devant la Xbox Series.

Préquelle de la saga débutée en 2002, The Old Country nous transporte dans la Sicile du début du XXe siècle pour suivre Enzo Favara, jeune carusu aspiré dans la montée et la chute de la famille criminelle Torrisi. Fidèle à l’ADN narratif de la licence, Hangar 13 a opté pour un format linéaire et cinématographique, tout en élargissant le cadre historique.

Les premiers retours sont globalement positifs : sur Steam, les joueurs affichent en moyenne 8,8 heures de jeu, avec 72,9 % d’évaluations favorables. La presse salue la qualité de l’écriture, la richesse des personnages et la reconstitution minutieuse de la Sicile d’époque, tout en pointant un gameplay parfois jugé daté.

Pour un quatrième épisode principal (et cinquième jeu de la série), ce démarrage prouve que le choix de revenir à une approche plus intime et narrative a trouvé son public. Reste à voir si l’élan se confirmera dans la durée.

Et pour un avis plus tranché sur le fond comme sur la forme, retrouvez le test complet de Shanks, qui revient en détail sur les forces et les faiblesses de ce retour en Sicile.

TwistedVoxel - https://twistedvoxel.com/mafia-the-old-country-sells-over-800k-units-in-first-four-days-ps5-leads-with-nearly-half-of-all-sales/
    3
    Likes
    shanks, yanssou, negan
    shanks, yanssou, negan
    posted the 08/15/2025 at 10:08 AM by liquidus
    comments (7)
    shanks posted the 08/15/2025 at 10:14 AM
    Qu'il se vende malgré ses défauts.
    ça ne pourra que valider un autre épisode si possible un peu plus carré niveau gameplay (en souhaitant qu'il garde la même structure et son statut/prix de AA, c'est très bien comme ça).
    negan posted the 08/15/2025 at 10:18 AM
    En vrai je trouve pas ça dégueulasse comme score
    arquion posted the 08/15/2025 at 10:24 AM
    shanks après qu'il intègre l'exploration dans l'histoire, pas un mode à côté surtout pour revendre/acheter et les améliorations. Car d'avoir séparé le truc en deux c'est tellement bizarre.
    ippoyabukiki posted the 08/15/2025 at 10:32 AM
    Ce que j'avais aimé dans le 1 remake c'etait la narration. Je m'en cognais un peu de la liberté presque inexistante. Comme dans L.A. Noire c'est l'histoire l'interet.
    On n'a pas tous envie de jouer dans des bacs à sables comme GTA 5 totalement lassant à force. Perso je n'arrive plus à y jouer du tout
    shincloud posted the 08/15/2025 at 10:34 AM
    Mérité
    mattewlogan posted the 08/15/2025 at 10:45 AM
    Franchement j’ai bien aimé ce jeu, vraiment sympa
    Très content pour eux
    cyr posted the 08/15/2025 at 11:00 AM
    Comme quoi les tests et les ventes.... il y a aucune corrélation....
