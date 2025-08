Cinéma

A en croire les dernières indiscrétions relayées par l’insiderSelon ces rumeurs,. Un schéma narratif désormais classique chez, déjà éprouvé chez, mais rarement maîtrisé du côté deToujours d’après, le premier film de cette nouvelle phase serait celui centré sur, officiellement annoncé en 2023 mais dont. Ce projet, qui verrait, servirait ainsi de point d’ancrage à cette nouvelle vague, censée donner un second souffle à la saga après une postlogie très contestée.Reste que pour l’instant, tout cela n’a rien d’officiel et, sans calendrier clair ni feuille de route dévoilée publiquement. La multiplication des projets et des pistes explorées ces dernières années n’a fait qu’accentuer le sentiment de fragmentation de la franchise, là où le public attend avant tout une vision cohérente et assumée.En somme, si ces rumeurs se confirment,tenterait une nouvelle fois de relancer la machineà coups d’univers partagé. L’ambition est là,, surtout après les retours très mitigés sur la postlogie et le ralentissement notable de l’engouement du grand public.