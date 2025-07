Cinéma

s’est exprimé en profondeur danspour faire le point sur, à l’occasion de la sortie prochaine de. L’entretien confirme que, avec des choix très clairs : réduire drastiquement la cadence, assainir la construction narrative, et préparer un redémarrage en bonne et due forme d’ici deux ans.reconnaît que. Un rythme qu’il juge aujourd’hui excessif, surtout pour une équipe dirigeante restée relativement réduite. Résultat : certains projets ont été lancés sans pouvoir bénéficier du même niveau d’attention, et le public a fini par décrocher.Contrairement à ce que certains évoquent,. Le vrai souci, c’est l’accumulation, la surabondance de projets et la complexité croissante à tout suivre.observe que d’autres films de super-héros récents ont bien fonctionné, en citant notamment le récent exemple de, ce qui confirme que le genre en soi n’est pas rejeté mais. L’objectif est désormais de ne proposer qu’un seul projet live action par an dans la plupart des cas. Surtout,. Chaque projet doit pouvoir exister seul. Les séries ne seront donc plus des extensions obligatoires du MCU, et n’auront pas d’impact systématique sur les événements des films, même si certains personnages continueront de circuler d’un support à l’autre.. Les budgets sont désormais mieux encadrés, avec des économies importantes par rapport à l’époque post Endgame. La méthode Marvel reste inchangée sur un point :. L’idée est de conserver la souplesse créative sans tomber dans la dérive financière.. Officiellement, la rupture avec l’acteur est intervenue après sa condamnation judiciaire. Maisne le considérait pas comme une menace assez forte pour soutenir une nouvelle saga.. Le choix s’est donc porté sur une figure bien plus emblématique :. Ce rôle a été confié à, dont le retour dans le MCU est ainsi officialisé, mais sous un nouvel angle.. L’univers sera en partie rebooté, et certaines franchises emblématiques, comme les X-Men, repartiront de zéro avec de nouveaux visages.n'exclut pas pour autant que certains personnages iconiques pourraient faire leur retour sous les traits d'un nouvel acteur, comme notammentou, mais aucun projet spécifique n’est annoncé pour eux pour l’instant. Le studio souhaite laisser la porte ouverte, sans pour autant s’engager à tout faire revenir à court terme., qui est le détenteur de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Spiderman au cinéma.. Le troisième opus est prévu pour 2027, ce qui bloque toute initiative de ce côté là d’ici là.Le prochain filmintroduit les personnages dans leur propre monde, sans aucun lien direct avec les productions précédentes du MCU.. Le film adopte également un ton rétro-futuriste pour marquer une vraie singularité dans le paysage Marvel actuel.. Certains de ces futurs projets seront même conçus comme des films de genre affirmés, ce qui rappelle l’approche plus expérimentale de, mais avec une exécution plus rigoureuse.Pour conclure, avec cette prise de parole,. Réduction de la cadence, mise en retrait de certaines figures, simplification des liens entre projets, recentrage budgétaire…. Il reste à voir si le public suivra cette reconstruction et si elle suffira à redonner au MCU l’élan qu’il a perdu ces dernières années.