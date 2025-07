Peu de joueurs le savent ici sur Gamekyo, pour information au Japon Konami a adapté en 2018 la série Bomberman en borne arcade avec du gacha : Bombergirl. Et c'est exactement ce que vous pensez : Ce sont des filles anime kawai qui reprennent les traits des personnages de Bomberman dans le gameplay classique des jeux. Bombergirl nommée ici Shiro (= blanc), l'héroïne du jeu arcade, est donc basée sur le personnage Bomberman qu'on connait aussi sous le nom de "White". Bref.Et on apprend que la nouvelle héroïne qui sera introduite le 9 juillet prochain dans le jeu arcade n'est nulle autre que la mère de Shiro, Shiroa.Shiroa est décrite comme une veuve attentionnée envers ses 2 filles Shiro et Shiron. Elle veut participer à la bataille pour mieux surveiller ses enfants.Le roster de Bombergirl incluant Shiroa pour les curieux :

posted the 07/04/2025 at 10:11 AM by masharu