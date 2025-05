Dans Scar-Lead Salvation, le nouveau jeu de Compile Hearts et édité par Idea Factory, l'héroïne Willow Martin tentera de s'échapper d'un complexe militaire où elle ne se souvient pas comment elle s'est retrouvée dedans. Willow dispose d'une armure de combat qui lui permettra au départ de tanker les attaques des drones, mais qui finira par se détruire petit à petit, révélant ainsi la silhouette de l'héroïne.Hiroshi Akio, le producteur du jeu, s'est entretenu avec le site web Automaton pour donner plus de détail sur leur jeu.Il révèle notamment que Scar-Lead Salvation n'était pas prévu comme un TPS à l'origine. Au départ, l'équipe voulait créer un jeu autour d'un gimmick de dégâts sur les vêtements. Le gameplay TPS est ensuite arrivé naturellement.Aoki assure que Scar-Lead Salvation a été développé autour du fait de déshabiller la protagoniste, mais que les joueurs n'auront ironiquement pas le temps de "mater" le corps de Willow car ils seront trop occupés à essayer de ne pas mourir.Scar-Lead Salvation est prévu sur PS5, PS4 et Steam le 29 mai prochain.

Il y a déjà eu des jeux où les tenues des personnages se dégradent ou se déchirent au fur et à mesure qu'ils subissent des dégâts, et c'est en gros ce que nous avons pris comme concept initial. Je sais que cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Notre idée était la suivante : personne n'a jamais fait de destruction de vêtements réaliste basée sur la physique, n'est-ce pas ? Eh bien, si vous n'êtes pas touché, rien ne va se détacher, n'est-ce pas ? Si nous faisions en sorte qu'il soit trop facile d'esquiver les balles, toute la mécanique de destruction des vêtements ne pourrait pas briller. Nous avons donc décidé qu'il fallait que le jeu cherche à tuer le joueur. C'est ainsi que nous sommes arrivés à un format "die-&-retry"

