Comment vous dire les choses, sans être trop brutal… En 2018, Microsoft commence à mettre en place ses plans pour fonder une vraie famille de studios, créantqui n’a d’ailleurs pas intérêt à se foirer, et rachète d’un jet les copains deet, mais également plus surprenantet. Pour le premier, si on ne pourra pas parler de succès commercial pour, le studio a réussi à montrer son expertise dans le photo-réalisme en plus de bosser en amont sur la R&D, notamment sur l’IA. Pour, c’est une autre histoire.Déjà il y a 7 ans, on avait l’impression que le rachat de l’équipe canadienne n’était là que pour booster les effectifs dans ce déferlement à l’aveugle de chèques lancés à la gueule de qui le souhaitait. Car Compulsion, c’estqui n’a pu se faire remarquer que par sa disponibilité Day One au launch PlayStation 3, puis l’étrange mais le tout aussi oublié. En 2025,était censé être l’ascenseur pour leur donner une véritable aura dans le milieu. Mais, et là encore sans être brutal, je pense sincèrement que l’on peut possiblement en parler comme un futur chant du cygne avant la fermeture du studio tant j’imagine aussi mal le succès que l’intérêt pour Xbox de garder une boîte qui aura mis autant d’années pour oser pondre ce truc. Ok, c’est brutal...Croyez-moi bien, je suis posé là quelques heures après un Nintendo Direct Switch 2 lui aussi inoubliable mais toujours pas dans le bon sens du terme, et 2 jours après avoir bouclé le jeu qui nous concerne aujourd’hui. Avis à froid, à tête reposée, mais toujours aussi incrédule devant une telle proposition. On va déjà commencer par les bons côtés, à savoir une attendue bonne mise en avant de l’imaginaire folklorique sud-américain, malheureusement servi avec un scénario banal en inadéquation avec un casting qui méritait pourtant mieux. Il est en effet dommage que les deux personnages les plus charismatiques (l’espèce de squelette sur le bateau déjà vu dans un trailer et un simili Dr. Facilier) soient si peu présents, laissant au moins la lumière à une sympathique héroïne dont la VF fait le taf (profitez, c’est pas si commun avec Microsoft) même si la VO est infiniment supérieure.Mention également pour les graphismes. Même si la patte esthétique des personnages sera sujet à débat et peut grandement varier d’un personnage à l’autre, l’enrobage flirte lui entre le joli et le magnifique selon les situations. Les développeurs ont su jouer sur les différents moments de la journée (l’histoire se déroule globalement du matin au soir tardif) pour proposer des effets vraiment dignes, et un énorme travail sur les détails aussi bien extérieurs qu’intérieurs. On a même droit à quelques mini-séquences où l’on incarne une sorte de poupée vaudou dans des intérieurs étrangement aménagés pour les animaux, et c’est tellement beau et mignon à l’écran qu’on aurait presque voulu un jeu entier dans ce style (en vrai, ça existe déjà, mais vous avez compris).Et le reste ? Hé bien disons que si ce jeu serait sorti il y a 20 ans sur 128 bits (rendu mis à part, évidemment), il se serait fait autant démonter la tronche qu’aujourd’hui.est d’un vide abyssal en terme d’intérêt ludique, et je n’arrive toujours pas à comprendre commenta pu en arriver là, hormis à la rigueur si l’équipe n’est constituée que d’éléments n’ayant jamais joué à un produit autre que les leurs. La progression est faite d’une suite de 14 chapitres (13 en fait, le dernier est limite une cinématique interactive), tous fait d’une totale linéarité à part quelques exceptions de toute façon inutile tant l’exploration ne vaut rien, ne se résumant qu’à des documents et des orbes pour booster des compétences dont la moitié seront inutiles.Un grappin utilisable à des instants clés, une caisse à pousser, une course-poursuite (molle de chez molle), du wallrun, du pseudo deltaplane, et je vous ai fait là les deux-tiers des situations que vous allez rencontrer en boucle durant environ 10h. Il n’y a quasiment aucune énigme ni de séquence réclamant un minimum de skill genre Level 1 d’un platformer Nintendo, et le seul moyen de perdre réside dans des combats semblant avoir été rajoutés en fin de développement (d’ailleurs, vous pouvez même les supprimer dans les options d’accessibilité, c’est dire). Hormis une poignée de boss façon Zelda en moins intéressant, il y a en tout et pour tout six types d’ennemis (sans variante) d’un bout à l’autre du jeu. SIX. Et si vers la fin, faut savoir bouger vite au coeur de l’arène (tous les combats se déroulent dans des arènes dédiées), c’est mou, ça manque d’impact, il n’y a aucune sensation de montée en puissance, d’accomplissement ou de quoi que ce soit. On enchaîne les chapitres en soufflant, priant pour que tout s’accélère, on regarde la cinématique de fin d’un œil usé, retour au menu principal sans le moindre ajout (heureusement ?), puis on fait de la place sur notre SSD.