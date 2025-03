OK. Tout le monde n'arrête pas de poser des questions à ce sujet, alors j'ai essayé d'en savoir plus : Il y a toujours un God of War "Grec" qui sortira cette année, mais il ne s'agit pas d'une collection de remasters. Il s'agit d'un nouveau projet parallèle.



On ne m'a jamais parlé d'une collection de remasters, mais j'ai interrogé une source au sujet des rumeurs (qui, d'après ce que j'ai vu, portaient sur une collection) et elle m'a dit que rien ne se passerait pour God of War lors du State of Play, mais que quelque chose pourrait apparaître à l'occasion de l'anniversaire de la licence.



Et c'est bien un jeu vidéo!

Jeff Grubb sur Bluesky :Il pense également que la Collection God of War pourrait arriver plus tard et que c'est un peu trop tôt d'en parler maintenant.