Suite aux propos de Jeff Grubb disant que Bluepoint et Bend avaient appris en même temps que tout le monde, l'annulation de leurs GaaS respectifs dont celui de God of War,Dans un autre com de sa part sur Bluesky,C'est pas la première fois que Jason Schreier dément un propos de Jeff Grubb.Vu que c'est Schreier qui a parlé de l'annulation de ces deux jeux, il est probable qu'il en sache davantage.Même si cela change pas le fait qu'à cause de ces deux annulations, on ne verra pas de nouveaux Bend et Bluepoint avant des années.