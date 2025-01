Éditeur : Nintendo

Développeur : Monolith Soft

Genre : RPG

Prévu sur Switch

Date de sortie : 20 Mars 2025

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Coréen / Chinois

Définitive Edition

-Nouveaux personnages.

-Interface revisitée.

-Une zone de jeu entièrement nouvelle avec certains ajouts narratifs.

-Le niveau maximum des membres de l'équipe pourra dépasser 60.

-Choix entre l'anglais et le japonais pour la piste audio.

Nous sommes en l'an 2054. La Terre a été détruite au cours d'une guerre entre deux espèces extraterrestres et l'humanité est au bord de l'extinction. Un petit nombre de survivants, embarqués à bord du vaisseau « La Grande Blanche », fait un atterrissage en catastrophe sur une planète inexplorée du nom de Mira. En tant que membre du BLADE, votre mission sera de tout mettre en œuvre pour assurer la survie de l'humanité.Mira est une planète extraterrestre constituée de vastes océans, de plaines gigantesques, d’immenses chaînes de montagnes, de jungles exotiques et de bien d’autres régions qui renferment chacune des secrets et de terribles menaces. Au cours de leurs aventures, les joueurs pourront se déplacer librement sur toute la surface de la planète et explorer de nombreuses zones, admirer leurs écosystèmes prendre vie sous leurs yeux et affronter de gigantesques créatures inconnues afin d’obtenir de précieuses ressources.Une fois qu’ils auront fait leurs preuves au sein du BLADE, ils obtiendront l’autorisation de piloter et de personnaliser leur propre Skell, un gigantesque exosquelette robotisé taillé aussi bien pour le combat que pour les déplacements à grande vitesse sur la terre, sur l’eau et dans les airs !