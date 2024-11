"Rejoindre LightSpeed Studios est un nouveau chapitre passionnant pour moi", a déclaré Hideaki Itsuno dans un communiqué de presse. "Grâce à la forte capacité de développement et au réseau mondial de LightSpeed, j'ai hâte de créer des jeux d'action AAA originaux avec l'incroyable équipe et de construire des expériences esthétiques et innovantes pour la communauté mondiale des joueurs. Nous invitons tous les créateurs de jeux talentueux et passionnés du monde entier à se joindre à notre vision."

LightSpeed ​​Studios crée LightSpeed ​​Japan Studio dirigé par Hideaki Itsuno.LightSpeed Studios, filiale de Tencent Games, a annoncé la création de LightSpeed Japan Studio, un nouveau studio de développement de jeux qui opère sur deux sites, à Tokyo et Osaka, et qui se concentre sur le développement de jeux d'action AAA originaux. Il est dirigé par Hideaki Itsuno, un vétéran de Capcom.Itsuno a quitté Capcom en septembre après 30 ans de carrière. Il a commencé à travailler pour Capcom en 1994, et ses premiers travaux en tant que réalisateur ont étéJerry Chen, président de LightSpeed Studios, a ajouté : "C'est un grand honneur pour nous que Hideaki Itsuno rejoigne LightSpeed Studios. La création de LightSpeed Japan Studio est une étape importante dans l'expansion de LightSpeed Studios et démontre notre engagement à offrir les meilleurs jeux possibles à nos joueurs."LightSpeed Japan Studio vise à offrir un environnement de travail flexible et inclusif, et est conçu pour "favoriser l'innovation" en intégrant des technologies multiplateformes et multi-appareils et en créant un environnement où "la créativité et l'excellence technique s'épanouissent". L'équipe s'attachera à "repousser les limites" de la création de nouveaux jeux, "en explorant sans cesse de nouvelles opportunités en matière de gameplay et de narration".Itsuno sera rejoint par une "équipe de développeurs de jeux chevronnés" au sein de LightSpeed Japan Studio, qui recrute actuellement des ingénieurs, des animateurs, des designers, etc.