GodIsAGeek 8/10

Shin chan : Shiro and the Coal Town donne vie au charme espiègle du protagoniste bien-aimé de 5 ans dans une aventure chaleureuse. Fidèle à la personnalité pleine d'esprit de Shin Chan, le jeu invite les fans et les nouveaux venus à explorer un monde magnifiquement présenté, avec des graphismes vibrants en nuances de céladon et un jeu de voix immersif. Si le scénario intrigant et la présentation soignée donnent l'impression d'entrer dans une série animée, les quêtes répétitives et la variété limitée du jeu risquent de laisser certains joueurs sur leur faim. Il s'agit d'une aventure délicieuse pour les jeunes joueurs, mais qui n'offre pas toute la profondeur attendue dans ce genre de jeu.

IGNFrance 7/10

Shin chan: Shiro and the Coal Town brings the mischievous charm of the beloved 5-year-old protagonist to life in a cozy adventure. Faithfully capturing Shin chan's witty personality, the game invites both fans and newcomers to explore a beautifully presented world filled with vibrant cel-shaded graphics and immersive voice acting. While the intriguing storyline and stellar presentation make it feel like stepping into an animated series, the repetitive fetch quests and limited gameplay variety may leave some players wanting more. It's a delightful journey for younger gamers but falls a bit short in delivering the depth expected from the cozy genre.Shin chan: Shiro and the Coal Town est une expérience agréable, offrant un aperçu d'une autre facette de la vie familiale japonaise. L'ajout de Coal Town apporte une touche fantastique, contrastant avec le côté plus réaliste d'Akita. Les amateurs de complétion seront ravis de s'attaquer à la collecte de tous les éléments à récolter, tandis que les courses de chariots, véritable point fort de l'aventure, restent incontournables.