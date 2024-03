Tests

Personnage pourtant dans l’ombre de Mario, la Princesse du Royaume Champignon deest pourtant loin de faire dans la discrétion, jouable dans des dizaines de jeux depuis bientôt 40 ans mais n’ayant pourtant bénéficié que d’un seul titre bien à elle à l’époque DS. Un sympathique platformer dans une jolie 2D old-school qui continue d’ailleurs de nous manquer. L’adaptation cinématographique à succès lui ayant octroyé une aura quelque peu différente de l’habituelle demoiselle en détresse, la firme rebondit sur le sujet en offrant à Peach un statut de femme un peu plus forte dans son deuxième jeu au scénario prétexte : elle arrive dans un immense théâtre pour apparemment assister à une pièce portée par une nouvelle race de gentils au design conçu par des mômes de 3 ans, mais une grande méchante et ses sbires viennent envahir les lieux parce que… Ouais on s’en fout, faut s’en débarrasser.n’a pas grand-chose à voir avec un platformer habituel mais sa progression reste néanmoins des plus limpides dans la grande tradition Nintendo : 30 niveaux (hors boss), répartis en 10 types de sessions pour autant de classes, sachant qu’on n’enchaînera jamais 3 niveaux avec le même costume (on suit juste le fil en passant de l’un à l’autre). Pour chaque classe, le premier niveau débute à chaque fois avec Peach qui devra débusquer son pouvoir et en apprendre les bases, le deuxième à les perfectionner, et le troisième servira à sauver un perso important. L’ensemble est bon enfant, les niveaux sont dans le styleavec ses petits secrets à débloquer sur le chemin (et où il est parfois énervant de recommencer l’intégralité du niveau parce qu’on a bêtement loupé un truc) et ce que cherche surtout à faire ce titre, c’est d’apporter de la variété aux situations.10 classes donc, pour autant de style de jeu, dont d’agréables réussites notamment la version cow-boy, la combattante kung-fu ou la pâtissière, quand en revanche on baille devant la super-héroïne, la petite sirène et la voleuse. Certaines séquences sont des sortes de sympathiques mini-jeux, d’autres des moments défoulant, et d’autres parfois juste chiant (la détective, wololo), mais globalement, il en ressort surtout un indéniable manque de profondeur où chaque classe n’a qu’une ou deux gimmicks qui se répète au travers des 3 niveaux attitrés. Tout ça pour un contenu faiblard avec en gros un peu plus de 6 heures pour atteindre les crédits de fin, le 100 % et ce qu’il y a à débloquer n’étant que du remplissage (défis, time-attack, boss rush…). Mais la véritable question vient de l’intérêt même du jeu au regard du catalogue de Nintendo. Le coup du personnage qui se transforme en tout et n’importe quoi pour renouveler les situations, on connaît depuis(et c’est souvent mieux foutu) et il serait insultant d’oser la comparaison avec unsorti il y a pourtant plus de 6 ans.