Un peu de contexte sur la durée de vie la PS5 selon les propos de Sony.Selon eux elle va rentrer dans son second cible de vie.A noter que ça sera lors de l'exercice avril 2024/avril 2025Donc 4 ans de gen en plus ce qui s'alignerait avec les propos de Tom Henderson qui parle de 2028.

En ce qui concerne la PS5, qui entrera dans sa cinquième année depuis son lancement, en partie parce qu'elle entre dans la seconde moitié du cycle de vie de la console , nous visons à optimiser les ventes en mettant davantage l'accent sur l'équilibre avec les bénéfices, et nous prévoyons donc un déclin progressif des ventes d'unités à partir de la prochaine année fiscale.

posted the 02/14/2024 at 01:21 PM by jenicris