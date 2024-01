[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!











✏︎ Bonne année 2024 à tous et à toutes !



Profitez pour embarquer dans le train ______✍︎ de la nouvelle année et vous fixer de nouveaux objectifs ✓. Ouvrez, les fenêtres de votre imagination et envolez-vous vos rêves ! ------ ✈︎ Commencez dès que possible à réaliser les choses que vous avez toujours voulu faire, ne réfléchissez pas trop (juste ce qu'il faut) et lancez-vous ! Les choses se concrétisent au fur et à mesure que l'on agit et prennent souvent des embranchements que nous n'aurions pu voir venir sans avoir fait bouger les choses ! Apprenez à naviguer sur les aléas de l'existence et faire de chaque problème une vague qui vous emportera plus loin ....⛵︎....



Personnellement, j'ai lancé ma chaîne gaming il y a environ un an... Trouver la structure exacte que ce soit de la chaîne, des vidéos, des miniatures, du ton et définir ce que je voulais qu'elle reflète tout en le conciliant avec une infographie visible et caractéristique m'a pris pas mal de temps et il a fallut être persévérant (il y a tellement de travail invisible et de détails techniques). Le travail d'amélioration est constant, avec des ajustements mensuels. Récemment, j'ai atteint un certain niveau de satisfaction en ce qui concerne l'homogénéité générale et la structure mise en place. Cela signifie que cette année je pourrais tourner des vidéos plus simplement, avec moins d'efforts et d'énergie dépensé dans des détails très (trop) techniques, pour ainsi me consacrer à d'autres projets (écriture, podcast ? court-métrage ? Twitch) et proposer d'avantage de choses (étant en Asie en ce moment même, je réfléchis également à d'autres type de contenues pour mon autre chaine youtube perso affiliée).



Étant donné que Pimoody Gaming est catégorisé par genre, je profite de ce nouveau début d'année pour faire un petit tour d'horizon des meilleurs jeux découverts sur la chaine au cours de l'année (ceci sera divisé en 2 articles).



Merci à tout ceux qui suivent les vidéos et à ceux ▸ abonnés à la chaine ;

Un grand...GRAND Merci pour votre support, abonnements et likes ! (essentiel à la progression de celle-ci)

Encore davantage de vidéos découvertes sont prévues cette année,

et certaines ont déjà tournées arrivent très bientôt !

• Le « MEILLEUR » / catégorie Rogue-Like :

• Le « MEILLEUR » / catégorie Stratégie :

• Le « MEILLEUR » / catégorie Tactical :

• Le « MEILLEUR » / catégorie Deck-Builder/Jeu de Cartes :

• Le « MEILLEUR » / catégorie Survival :

Nintendo Switch

• Le « MEILLEUR » / catégorie Action-Aventure :

☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■ ♜J'ai fait quelques découvertes et test au cours de l'année dans le genre(ou rogue-lite : ☞ cursed to golf ), et clairement il y eu encore du très bon du côté de chez les indés, mais j'en retient deux (à vrai dire trois mais je n'ai pas encore posté ce dernier, sortie prochaine), qui sont donc :☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■ ♘Bon en matière de stratégie pure l'année dernière j'ai pas pu tester grand chose (genre très chronophage), mais j'ai pu relancer Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch Oled et vous faire une vidéo Test assez complète, sinon il y aussi Mario + Lapins Crétins 2 d'assez sympa, même si je dois bien avoué préféré largement le premier :☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■ ♛Un des genres que je préfères, notamment quand cela mix duau, voici les deux best découverte de l'année :☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■ ♥︎♦︎♣︎♠︎Bon à vrai dire, j'ai sortie que deux vidéos dans le genre depuis plus d'une année dans cette catégorie (le premier testé l'année dernière et que je vous conseil absolument : ☞ Dicey Dungeon ) —— Et, le second :☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■ ⚕︎Encore une catégorie que j'affectionne (à vrai dire, il y en a beaucoup comme ça), et d'autant plus quand on y a ajouté une composanteetbien dosé, ce qui est le cas du super portage desur(je rappel également que dans le même genre et sur cette même console on avait déjà eu un excellent portage de ☞ No Man's Sky ) :☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■ ⛺︎En parlant de système de, impossible de ne pas penser à, une composante qui en aura ravis certains et agacés beaucoup d'autres (notamment à cause des contrôles pas des plus ergonomique sur certaines phases). Il y aussi l'inoubliable, même si on pourra tous constater que sur la durée une certaine redondance et un manque au niveau de l'pourrait se faire sentir. Sinon, dans cette catégorie du genre en indé on remerciera les éditeurs d'avoir porté le génial, une petite pépite non sans défauts, mais tout de même sacrément bon :☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐■☐