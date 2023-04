Vous êtes un aventurier courageux, prêt à affronter les éléments les plus rudes pour sauver le monde gelé de Wildfrost.

• Améliorez-vous sans cesse en vous constituant le deck qui vous convient le mieux pour explorer ce monde gelé.



• Collectionnez les compagnons et améliorez-les pour venir à bout d'adversaires dangereux et de boss redoutables.



• Planifiez vos combats à l'aide d'un système de compte-tours dynamique qui vous permet de prévoir vos prochains coups et de vaincre vos adversaires gelés.



• Améliorez vos compagnons favoris et personnalisez-les en leur ajoutant des charmes augmentant leur pouvoir.



• Entre deux explorations du monde gelé, abritez-vous dans la ville de Longueneige et développez-la en construisant de nouveaux bâtiments qui débloqueront de nouvelles cartes, des tribus, des événements, et plus encore pour vous aider dans votre lutte contre le froid éternel.



• Mettez votre science du jeu à l'épreuve grâce aux parties et défis quotidiens offrant une rejouabilité infinie.

✓ Un jeu que je conseil à tous, excellent pour découvrir les roguelike/roguelite; et puis, si on aime déjà ce type de jeux où que l’on est friand des jeux de cartes à jouer, c'est un vrai plaisir ! Essayez la démo !



✗ Ceux qui sont réfractaires à l'anglais même le plus basique (même si il est fort probable que la langue française arrive en mise à jour) et, ceux qui ne supportent plus du tout les jeux qui mix les genres avec le roguelike.

ps: Going Under ! Un excellent roguelike dans le monde de la start-up à également découvrir :

Wildfrost vous permet de planifier vos coups pour vaincre les ennemis. Vous pourrez également développer la ville de Longueneige, où vous pourrez vous abriter entre deux explorations du monde. En construisant de nouveaux bâtiments, vous débloquerez des cartes, des tribus, des événements et bien plus encore pour vous aider dans votre lutte contre le froid éternel. Avec des parties et des défis offrant une rejouabilité quasi infinie, Wildfrost mettra votre science de la stratégie à l'épreuve. Alors, préparez-vous à affronter la fureur des éléments et à devenir le héros qui sauvera le monde gelé de Wildfrost ! Wildfrost est disponible sur Nintendo Switch et PC en dématérialisée depuis le 12 avril 2023.