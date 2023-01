lien direct de la vidéo

Pour ceux que ça intéresse: Metascore 81 / Users 71.

Tout fraîchement embauché àpour un tout nouveau job (""); et, à peine sommes-nous arrivé que nous voilà embarqué de force dans une étrange chasse aux) ! Partons ensemble armées de claviers d'ordinateurs, plots, ballon de yoga, corbeille à papiers ou encore avec des peaux de bananes à la découverte de ces sous-terrains bien mystérieux...: Going Under est un jeu d'exploration de donjons type roguelite avec un ton satirique et se jouant à la troisième personne. Exploration des souterrains maudite d'une startup technologiques défaillantes. En tant que stagiaire non rémunéré dans la ville dystopique de Neo-Cascadia, vous utiliserez tout les éléments bureautique (et autres) comme armes tout en vous frayant un chemin à travers les donjons procéduraux au ton très décalés dans les sous-terrains de votre entreprise. Le jeu est développé par le studio indépendantet publié par‣ Going Under est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Il est sorti le 24 septembre 2020 (très souvent en promo au alentour des 5/7e).: Si vous aimez les roguelike, roguelite, dungeon crawler, les expériences décalés et nouvelles, je vous conseil fortement de vous essayer à ce jeu qui fait les choses comme les tout meilleurs du genre en y ajoutant sa patte perso. Il y a de super idées, une vrai progression qui se débloque au fur et à mesure, et le ton satyrique en total décalage avec l'aspect graphique se mix parfaitement. Quand à la soundtrack, elle est juste tout bonnement excellente. Le type de jeu est à mon sens encore meilleur en portable pour quelques petites sessions (addictives).