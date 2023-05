- ZELDA : Tears of the Kingdom -

00:00 [Cinématique] intro du jeu

13:30 [Gameplay] Le départ : Grotte initiatique

18:50 Présentation de Zelda : TOTK

24:00 Le GRAND SAUT !

25:28 [Walkthrough] Île Celeste du Prélude

30:09 [Gameplay] Combats et Interactions

32:40 Rencontre avec un Golem / Obtention de la tablette Pru'ha

34:03 [Walkthrough] À la recherche de Zelda

38:50 Déniché des Secrets (Korogu)

40:21 [Commentary] Une première analyse et avis sur le jeu

42:57 Earth Wind & Fire

44:51 HUD & MENUS

46:13 La Cuisine

48:20 On Continue / Le dilemme des touches

49:25 [Gameplay] Gestion de la Physique / Combats de groupe

51:58 [Gameplay] Attaque Sauté !

52:49 Griller des aliments au coin du feu

54:44 La liberté du prologue

55:38 [Gameplay] Le TEMPLE - du temps -

56:49 [Cinématique] Étrange apparition / à suivre...



✔︎ AVIS : Sur les premières de jeux, je trouve la découverte du plateau Céleste vraiment saisissante de par son ambiance pour peut que l'on s'immerge correctement en prenant le temps de se délecter de la patte artistique et du spèctre sonore. À la manière d'un plateau prélude sur BOTW, le plateau Céleste sert d'introduction au gameplay de manière subtile le tout en passant par son Level design ingénieux. Pas de panique pour ceux qui se sentirait perdus, des Golems (pnj) sont éparpillés sur l'île pour vous donnez des indications si besoin à tout moment.



Le jeu est pleins de promesses et les nouvelles mécaniques semblent intéressantes, malgré le fait que j'ai l'impression que certaines d'entres-elles rendent l'expérience moins fluide (notamment du au contrôle et aux limites qu'impose une manette); d'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi il est impossible de paramétrer ses touches dans un tel jeu ! (satané saut, je vais porté plainte contre X)



Le jeu est pour tous. Cependant, je ne conseillerais que trop à ceux n'ayant pas fait Breath of the Wild de commencer par là, où tout du moins de visionner des vidéos sur youtube au-préalable ne serais que pour l'histoire (même si ce n'est pas du tout une obligation pour pouvoir profiter du jeu), d'ailleurs j'ai fait récemment un article Test + Vidéo Découverte Complète sur le début d'aventure si ça vous intéresse : ‣ ici

ps: LA VERSION COLLECTOR !

Article Gamekyo détaillé avec un unboxing complet :

☞ par ici !

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite très attendue deest enfin là ! Le jeu nous plonge tout de suite dans une mise en abîme surprenante dès son introduction. Une cinématique captivante et un gameplay immersif : Nous sommes bien d’entrée dans le digne successeur de BOTW !Notre aventure en main commencera dans une grotte initiatique qui fait office d’apprentissage rudimentaire sur les contrôles, puis, très vite nous nous élancerons dans les airs pour découvrir un monde ouvert à la patte artistique et au level-design époustouflant ! Dans ce premier épisode nous exploreronsdu Prélude et nous délecterons d'une ambiance incroyable... Combattre des ennemis et résoudre des énigmes, c’est bien entendu la base de tout bon Zelda et, cet opus n’y déroge pas ! Notre quête principale ?! Dévoilerdu plateau Céleste, seset se familiariser avec toutes ces... C’est partis !• (Gameplay/Avis)est sortie,sur Nintendo Switch le 12 Mai 2023.Pour ceux que ça intéresse:96 /8.7