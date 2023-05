- Zelda : Tears of the Kingdom -

Découvrez le unboxing complet de la version Collector !

lien direct de la vidéo

⌁ En Bref : Je trouve que le Collector reste qualitatif dans l'ensemble. Il y a une vrai bonne surprise pour ma part sur le poster, mais personnellement je ne sais que trop faire du reste, l'artbook s'apprécie mais passé la découverte stocker ce gros pavé chez moi, je n'en vois que peu d'intérêt... Quand aux pin's et au steelbook... affaire de goût et d'usage dirons-nous. En définitif, comme de coutume ça dépendra de chacun. La valeur du Collector me semble tout de même un poil élevé, même si on a pu voir dernièrement sur d'autres licenses des versions collectors plus chiches et cheap. Simplement, pour un évenement comme la sortie d'un Zelda je m'attends à mieux, une soundtrack, un vinyle, un amiibo collector, par exemple ?

