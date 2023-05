- ZELDA : BREATH OF THE WILD -

Un Chef-d'œuvre du Jeu Vidéo Moderne ?

+ Un monde ouvert magnifiquement conçu et très détaillé

+ Une grande liberté offerte au joueur pour explorer et interagir avec l'environnement

+ Une narration organique qui permet au joueur de découvrir l'histoire par lui-même

+ Des mécaniques de jeu innovantes / météo dynamique / excellente gestion de la physique

+ Des combats satisfaisants et gratifiants

+ Une bande-son magnifique qui passe un cap dans l'immersion du jeux-vidéo

+ Des graphismes et une technique propres (pour ce hardware) / style artistique unique !

+ Des énigmes et des puzzles bien conçus, qui offrent des défis intéressants

+ Une durée de vie incroyablement longue / nombreux secrets et quêtes à découvrir

+ Une difficulté présente, mais plutôt bien dosé (merci les sauvegardes automatiques)

+ Un jeu qui a révolutionné le genre de l'aventure/action/rpg en monde ouvert

+ Doublages Français de qualités



• La difficulté sur certains aspects du jeu peut être frustrante pour certains joueurs

(pas mal de liberté, donc pas mal de chances de succomber)

• L'histoire principale sans doute trop succinct pour ceux qui attendraient une narration plus linéaire

• Les armes ont tendance à se casser facilement, ce qui peut être frustrant pour les joueurs qui préfèrent un gameplay plus constant et espèrent garder leurs équipements

• Le monde ouvert peut sembler un peu vide par endroit ou répétitif dû à la grandeur des étendus, certains y préféreront des environnements peut-être moins grands, mais plus dense en contenu

• Le manque de "véritable" donjons façon traditionnel de la série Zelda pourrait décevoir ceux qui souhaitent des Temples plus complexes



✓ Un jeu recommandé pour tous ! Pour les joueurs qui aiment les jeux d'aventure/action avec une grande liberté offerte pour explorer et interagir avec l'environnement, les mondes ouverts magnifiquement conçus, qui recherchent une expérience de jeu immersive, avec une grande liberté d'exploration. Le jeu peut également plaire aux joueurs qui cherchent un défi plus difficile. Les joueurs qui aiment les mécaniques de jeu innovantes et qui sont prêts à surmonter la difficulté des puzzles et des énigmes trouveront également certainement leur compte avec Breath of the Wild.

✗ Bien que Breath of the Wild soit un jeu fantastique... il peut ne pas être adapté à vraiment tous les types de joueurs (en même temps est-ce vraiment la fonction d'un jeux-vidéo de s'adapter à tous ou doit il essayer de proposer une expérience unique ?). Les joueurs qui préfèrent les jeux d'action rapides et intenses peuvent éventuellement trouver Breath of the Wild un peu lent ou ennuyeux dans ce qu'il propose globalement. De même que les joueurs qui préfèrent une narration plus linéaire, plus directrice ou des jeux avec des objectifs clairs et moins vagues.

Depuis sa sortie en 2017 accompagnant celle de la Nintendo Switch,est devenu un classique instantané dans le monde du jeu vidéo. Salué pour son ouverture et sa liberté sans précédent, ce titre est rapidement devenu un favori d'une majorité de fans et un incontournable pour tous les joueurs.Depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, tout a été fait avec une grande attention aux détails et un souci constant de la qualité sans précédent. Lede Breath of the Wild est tout simplement. Les vastes plaines, les montagnes escarpées et les forêts luxuriantes sont tous magnifiquement conçus et regorgent de détails. Le niveau deoffert au joueur est sans précédent, et il est facile de se perdre pendant des heures à explorer chaque recoin du monde pour juste contempler et se détecter de l'atmosphère du jeu.L'une des grandes forces de Breath of the Wild est sa capacité à créer une. Au lieu de seulement se reposer sur des cinématiques scriptées pour raconter l'histoire, le jeu permet au joueur de découvrir lui-même les détails de l'univers à travers les interactions avec les personnages, les lieux et lore qui s'intègre de manière subtile. Cela donne un sentiment d', et rend chaque découverte et chaque accomplissement d'autant plus gratifiant.Lesde jeu de Breath of the Wild sont également remarquables. La capacité de grimper n'importe quelle surface (repris depuis par d'autres jeux open world, comme de nombreuses autres mécaniques), la(avec de vrais incidences sur le gameplay) ouajoutent tous une profondeur et une dynamique incroyable au gameplay. La plupart du temps il est possible de trouver de nouvelles façons d'aborder chaque situation.C'est un exemple parfait de la façon dont les jeux vidéo peuvent être à la fois. Il mérite absolument sa place dans le panthéon des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Si vous êtes un fan de jeux vidéo, et que vous ne vous êtes jamais essayé à? • (Test/Découverte)est sortie,sur Nintendo Switch le 3 Mars 2017.Pour ceux que ça intéresse:97 /8.7