un final à la hauteur

lien direct de la vidéo

• Le jeu reprend les thèmes musicaux de tout les épisodes de la série Final Fantasy. Vous incarnez des personnages culte de la série, leur faites gagner de l'expérience pour monter en niveau, débloquer diverses compétences et même acquérir des objets.



• Les personnages disposent d'une barre de HP (Health Points = Points de vie) qui est votre énergie, elle diminue lorsque vous ratez une note. Elle peut augmenter si un objet prévu à cet effet est équipé. Si votre énergie tombe à zéro, la partie est terminée.



• Le jeu dispose d'un « musée » dans le menu principal. Vous pouvez ici revoir les cinématiques que vous avez débloquées lors de vos parties. Il existe aussi un album, où se trouvent des petites cartes de personnages. Celles-ci se débloquent dans le mode exploration, ainsi qu'un mode Jukebox pour faire vos propres playlists.

✓ Un jeu que je conseil à tous, excellent pour découvrir les jeux de rythme (surtout pour ceux qui ont déjà joué à des FF à minima ou aiment les musiques); et pour ceux qui ont déjà aimé les précédents opus sans attendre de vrais ajouts de fonds. Essayez-vous à la Démo Gratuite !



✗ Ceux qui sont réfractaires aux jeux de rythme quoi qu’il arrive passez votre chemin ou essayer la version d'essais dans un premier temps. Ceux qui sont satisfait de leurs version 3DS et n’ont que faire des ajouts récents au niveaux des morceaux, ceux qui voulaient du gameplay tactile ou du stylet absolument devraient également s'essayer à la démo ou s'informer en détails au préalable.

ps: WILDFROST !

Un excellent mix de jeu de cartes à jouer et roguelike dans la tundra gelée,

à également découvrir :

☞ par ici !

Si vous êtes un fan de la série de jeux, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’information qu’un dernier opusqui exploite cette univers était récemment de sortie sur Nintendo Switch (et, également sur PS4/PS5 cette fois-ci). Ce jeu rythmique qui nous plonge nous joueurs dans un univers enchanteur et musical où chaque mouvement est guidé par des mélodies emblématiques de la saga, nous permet aussi lors de notre progression de composer des équipes de héros, de les faire monter de niveaux et apprendre de nouvelles compétences et capacités spéciales uniques comme dans untraditionnelle.Les joueurs doivent créer leur propre sets de personnages, compétences et invocation pour avancer dans le mode «». Le jeu offre ainsi donc la possibilité de collectionner des personnages de la série Final Fantasy et de les améliorer pour augmenter leur puissance lors des combats automatiques. Ces personnages comprennent des figures de héros et ennemis emblématiques de la saga, tels que Cloud Strife, Sephiroth, Tifa Lockhart et Yuna (et, bien d’autres...). Le gameplay de Theatrhythm Final Bar Line se veut très dynamique en s’ajustant au tempo de chaque piste de musique et exige une certaine coordination pour être en mesure de suivre le rythme de la musique et les différents patterns de la bataille. Il y a également des séquences avec desiconiques de la saga, différents modes de jeux et paramétrages à dispositions, ainsi que duFinal Bar Line est un excellent jeu de rythme au gameplay rapide, dynamique et précis; et, on peut le dire non sans mal après trois opus : excellemment bien rôdé. Les musiques de cette univers mythique appels à la nostalgie et cela ne peut laisser aucun joueurs de FF indifférents. Cependant, est-ce que cette ultime opus (désigné comme tel par le réalisateur du jeu) apporte t'il vraiment quelque chose de plus que le déjà ultra-complet? Peut-être le fait de pouvoir y joué sur nos dernières consoles et d’être accessible au plus grand nombres, tout en complétant les trous manquants des albums sorties entre temps () ou de quelques spin-off Square-Enix qui viennent s'ajouter aux déjà conséquentes playlists déjà disponibles.? • Gameplay Découverte :est disponible,sur Nintendo Switch et PS4 (compatible PS5) depuis le 16 février 2023.Pour ceux que ça intéresse:87 /5.4