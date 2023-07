- Pikmin 3 : Deluxe -

Faut-il y jouer malgré la sortie de Pikmin 4 ?

TEST

Gameplay

Découverte

[ + CONSEIL ] : Si vous comptiez jouer à Pikmin 4 sans n'avoir jamais joué aux précédents, sachez que les nouveaux jeux Pikmin mettent en général beaucoup d’années à sortir. Il est fort possible que le jeu vous plaise et que vous espériez d’avantage de contenus. Je ne vous conseillerais que trop donc de commencer par le 3 et même éventuellement par la Compilation 1 + 2 : Remastered, qui sortira bientôt sur Nintendo Switch ( il faudra tout de même avoir une certaine tolérance sur la technique, car il ne s’agira pas d’une remasterisation aussi poussé que pour Metroid Prime , voir mon article/vidéo découverte sur ce jeu : par ici ),

