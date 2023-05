acheter

‣ Petit Avis : Le remaster/remake de Metroid Prime pour Nintendo Switch est un grand pas en avant dans la mise à jour du jeu pour les joueurs modernes. Le jeu a été remasterisé en haute définition avec des graphismes plus nets et des textures plus détaillées. La bande-son a également été retravaillée pour offrir une expérience sonore améliorée. Les contrôles ont également été repensés pour tirer parti des fonctionnalités uniques de la Nintendo Switch, y compris les contrôles Joy-Con. Ce qui est excitant à propos de ce remaster, c'est qu'il offre une occasion aux fans de Metroid Prime de redécouvrir le jeu classique en plus moderne, tout en permettant aux nouveaux joueurs de découvrir ce qui est considéré par les fans comme l'un des meilleurs jeux de la franchise Metroid (dotant plus en portable sur un écran OLED qui magnifie le tout).

✓ Le jeu s'adresse à mon sens autant aux fans de la license et du jeu original, mais également à tout ceux qui n'auraient jamais joué à un Métroid rebuté par le scrolling 2D (ou la 3D vieillissante).



✗ Le jeu n'est sans doute pas pour ceux qui n'apprécient pas le système métroidvania de manière générale (labyrinthique, aller-retour) et ceux qui cherchent une expérience technique et de skill profonde sur les fps.



