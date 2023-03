lien direct de la vidéo

Metroid Prime est un jeu vidéo classique de la franchise Metroid qui a été initialement publié en 2002 pour la Nintendo GameCube (deux suites verrons le jour sur la même console). Le jeu est devenu un classique instantané pour les joueurs du monde entier en raison de son gameplay fluide et de son ambiance immersive en mode FPS (qui jusque-lors se trouvait être du scrolling 2D). Depuis lors, Metroid Prime a été adapté pour de nombreuses autres plates-formes, y compris la Wii et la Wii U, mais maintenant les fans ont une nouvelle raison de célébrer avec la sortie surprise du remaster de Metroid Prime sur Nintendo Switch, qui se rapproche d’ailleurs d’avantage d’un remake sur la forme (une part essentiel tout de même), sans rien touché au fond.



Metroid Prime était donc un jeu révolutionnaire pour son temps. Le jeu a pris la formule traditionnelle de la franchise Metroid et l'a transformée en un jeu d'aventure à la première personne avec des graphismes en 3D époustouflants. Cette nouvelle perspective mise en pratique sur le jeu a donné une toute nouvelle vie à la franchise Metroid, permettant aux joueurs de voir Samus Aran et son univers d'une manière totalement nouvelle.



Le remaster de Metroid Prime pour Nintendo Switch est un pas en avant dans la mise à jour du jeu pour les joueurs modernes. Le jeu a été remasterisé en haute définition avec des graphismes plus nets et des textures plus détaillées. La bande-son a également été retravaillée pour offrir une expérience sonore améliorée. Les contrôles ont également été repensés pour tirer parti des fonctionnalités uniques de la Nintendo Switch, y compris les contrôles Joy-Con.

Ce qui est excitant à propos de ce remaster, c'est qu'il offre une occasion aux fans de Metroid Prime de redécouvrir le jeu classique en plus moderne, tout en permettant aux nouveaux joueurs de découvrir ce qui est considéré par les fans comme l'un des meilleurs jeux de la franchise Metroid.

✓ Le jeu s'adresse à mon sens autant aux fans de la license et du jeu original, mais également à tout ceux qui n'auraient jamais joué à un Métroid rebuté par le scrolling 2D (ou la 3D vieillissante).



✗ Le jeu n'est sans doute pas pour ceux qui n'apprécient pas le système métroidvania de manière générale (labyrinthique, aller-retour) et ceux qui cherchent une expérience technique et de skill sur les fps.

Pour ceux que ça intéresse: Metascore 95 / Users 8.8

nous promettait au travers de ses trailers d'être une excellente expérience vidéoludique. Après quelques heures de pratiques, je peux vous confirmer qu'il vaut vraiment le coup d'oeil (j'ai également lancé le jeu sur Switch OLED suite à cette vidéo découverte et à mon avis c'est le meilleur moyen d'y jouer, en vous armant également d'un casque audio, c'est encore mieux / Les 60 fps prennent vraiment du sens sur ce type de jeu). Si vous êtes un fan de jeux d'aventure à la première personne, des jeux Metroid ou simplement de bons jeux en général, Metroid Prime Remaster sur Nintendo Switch est un jeu qui va surement pouvoir vous intéresser.