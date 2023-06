- SUBNAUTICA : Nintendo Switch -

Un Portage Fabuleux ?

AVIS

Gameplay

Découverte

+ Gameplay addictif : Subnautica combine habilement les boucles de gameplay addictives avec des éléments de crafting et de construction de base très satisfaisants. Les mécaniques de survie sont bien mises en œuvre, et le monde et l'histoire dégagent un sentiment de merveille et de mystère. Si vous êtes bien immergé (casque audio) même une certaines crainte existentielle pourrait poindre son nez (vous allez ressentir des émotions).

+ Exploration immersive : Le jeu offre l'une des explorations les plus immersives grâce à son constant apport de technologie intéressante, de secrets à découvrir, et de la variété de la flore et la faune extraterrestres que vous rencontrez​.

+ Monde bien réalisé : Le monde et level design de Subnautica est magnifiquement réalisé, avec une variété de biomes à découvrir. Il suscite à la fois la peur de l'océan, de se noyer, de se perdre dans des cavernes sous-marines dangereuses et d'être victime d'une grande monstruosité dans les profondeurs les plus sombres, tout en offrant une expérience de jeu très relaxante​.

+ Portage solide sur Switch : Malgré quelques problèmes mineurs, Subnautica sur Switch est une adaptation réussie qui offre l'une des meilleures expériences de survie sur n'importe quelle plateforme​.

+ Narration environnementale captivante : Le gameplay de Subnautica est extrêmement libre, chaque découverte ressentie comme réelle, pas comme un événement scripté. Les joueurs dérouleront l'histoire dans un ordre entièrement différent et, par conséquent, trouveront leurs propres rebondissements au fur et à mesure que les révélations frappent​.

+ Bande-son incroyable : Subnautica dispose d'une excellente bande-son qui peuvent éventuellement rappeler la série: ‣ Metroïd Prime à certains moments, et des paysages sonores qui peuvent passer de l'apaisement à l'effroi en un instant​.



• Temps de chargement initiaux :

Les temps de chargement initiaux peuvent être relativement longs​.



• Graphiques et performances :

La version Switch présente quelques compromis en termes de graphiques et de performances. Les textures et les matériaux sont tout de même dégradés en comparaison des autres plateformes.



• Aspect Technique :

Il est possible que vous ayez baisses de framerate, de résolution et de qualité des textures par rapport à d'autres plateformes​ peuvent se produire dans certaines zones. (surtout en portable)



✓ Un jeu recommandé pour... les amateurs de jeux de survie, d'exploration ou encore de crafting. Sa narration ingénieuse par le gameplay et la découverte, son monde sous-marin magnifiquement conçu et sa boucle de gameplay addictive offrent une expérience immersive qui peut être appréciée pendant de très nombreuses heures. Les joueurs qui aiment découvrir et résoudre des mystères à leur propre rythme trouveront également beaucoup à aimer dans Subnautica. En outre, avec ses divers modes de difficulté et modes proposés permettent une adaptions graduels à ceux qui préfèrent une expérience de jeu plus décontractée ou bien plus difficile.

✗ Cependant, Subnautica pourrait ne pas convenir à ceux qui préfèrent des jeux avec une actio plus rapide, sans phase de crafting, ou plus guidé. Ceux qui ne sont pas fans du genre de survie avec des mécaniques de gestion des ressources, peuvent clairement passé leur chemin, à moins de vouloir laisser re-laisser une chance à ce type de jeu. Le jeu peut aussi être terrifiant pour certains en raison de sa représentation de la profondeur et de la solitude de l'océan, (claustrophobe ou jeune joueurs, soyez avertis). Enfin, bien que le portage sur Switch soit généralement bien réalisé, il présente quelques problèmes de performance et de chargement, ce qui pourrait déranger les joueurs qui valorisent la fluidité en 60FPS et la précision graphique.

