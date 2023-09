⌁ MARIO + THE LAPINS CRÉTINS : Sparks of Hope ⌁

Un opus encore meilleur ? Découverte !

lien direct de la vidéo en 1080p/60fps

‣ Un jeu vraiment nouveau ?

Non de se contenter d'être une simple suite, le jeu revois pas mal de mécaniques de gameplay et apporte pas mal de fluidité, notamment dans les phases de Tactical. Cependant, la narration bien que doté d'une bonne mise en scène, se fait très très présente sur un jeu qui en demandait peut-être pas tant ?

✔︎ Un Season pass est disponible / Une extension vient tout juste de sortir avec Rayman !

(Date de sortie 30 Août 2023)

‣ Un véritable flop ?



« Honnêtement, nous pensions qu'il était promis à un très gros succès, et, forcément, Ubisoft y croyait aussi beaucoup. Cependant, de façon assez incompréhensible, le jeu a finalement sous-performé et n'a pas atteint les objectifs fixés par Ubisoft. Dans une interview publiée par GamesIndustry.biz, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft est revenu sur cet "échec".



Même si le jeu ne peut pas être considéré comme un flop, il est loin, semble-t-il, des dix millions d'exemplaires vendus du premier opus. Pour Yves Guillemot, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette sous-performance, notamment la situation économique actuelle mais d'après lui, c'est surtout le fait que Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sont sortis sur la même plateforme. Ubisoft aurait mieux fait d'attendre la sortie de la nouvelle console de Nintendo pour proposer un deuxième épisode de Mario et des Lapins. Et c'était d'ailleurs le conseil de Nintendo, de ne sortir qu'un épisode par console. Mais Ubisoft était apparemment trop pressé...Pour autant, Yves Guillemot ne s'en fait pas car "sur Nintendo, les jeux de ce type ne meurent jamais". Des DLC sont d'ailleurs encore prévus dont un avec Rayman en personnage jouable.



Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est "un grand jeu" et Ubisoft pense "qu'il durera dix ans" et c'est pour cela qu'il sera mis "à jour pour la nouvelle machine qui arrivera dans le futur". »



AVIS

RESSENTI

acheter

ps: Cyberpunk 2077 !

: Découverte en Immersion...

☞ Gameplay/Découverte, par ici !

BONUS

précommander