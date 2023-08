⌁ Cyberpunk 2077 : Xbox Series X ⌁

Un Bon Open-World ? Plongeon en immersion !

lien direct de la vidéo en 1080p/60fps

‣ Enfin fluide et sans bugs techniques ?

Après plusieurs heures de jeux en mode Ray-Tracing, aucun bug à l'horizon.

(Prochaine extension accompagnée de la grosse maj 1.2, sortie Septembre 2023).

