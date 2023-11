Il est vrai que ce jeu n'a pas la fonction d'hériter des archives (sauvegardes) du jeu précédent, donc il n'héritera pas non plus des niveaux ou des compétences du jeu précédent, mais au début de ce jeu, le personnage du joueur peut déjà avoir maîtrisé ces capacités apprises dans le jeu précédent et apparues auparavant, et le joueur peut être en mesure de les utiliser tout de suite.



Quant au niveau du personnage, il sera fixé principalement en référence au niveau recommandé dans le jeu original, après avoir quitté Midgar, ce qui est une petite idée de l'équipe de développement.

C'est dans une interview de IGN China que l'on en apprend plus sur notre level et les compétences disponibles au début de Rebirth.Hamaguchi (directeur de FFVII Rebirth)Donc pour résumer, les saves sont pas transférables mais dans le Rebirth on aura dès le début les compétences que l'on avait apris dans Remake tout de même. Inclus nativement en gros.Et pour les lv, ça sera équivalent à celui qu'on avait à peu près à la sortie de Midgar dans l'opus de 97.