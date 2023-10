Tests

En vérité, je m’aperçois que derrière une qualité implacable de ce nouveau, le premier depuis 11 ans, je n’ai que peu de choses à dire. Tout simplement parce que tout le monde sait ce qu’est un Mario, quelle que soit la perspective, et tout le monde sait également ce que peut être un bon ou un moyen Mario 2D (y en a t-il eu des réellement « mauvais » ?).n’est pas seulement un bon Mario, c’est peut-être le meilleur épisode dans le style bien horizontal depuis. Car même si les 4 «» n’étaient jamais des purges, juste le 2 très fainéant niveau contenu, il manquait ce je ne sais quoi de flamme pour le propulser au-delà de ce que cet arc a toujours voulu être, à savoir un simple trip nostalgique pour attirer aussi bien les vieux que les nouveaux-venus.ne va pas déroger à cette règle, bien évidemment, juste qu’il va le faire avec encore plus de brio et de génie.On va essayer d’en dire le moins possible mais ce petit coup de renouveau, il passe déjà par la forme et on ne parle pas seulement des animations enfin revues pour donner un éclat neuf à la franchise ou alors du coup des fleurs blabla apportant une rare touche d’humour, mais rien que la progression, où l’on semble retrouver les acquis depuis(mais en fait déjà présent danssi on regarde bien), donc des défis et micro-niveaux plein d’idées entre deux vrais stages. Le genre de détail qui permet un rythme soutenu et constamment l’envie d’en faire « un petit dernier » car c’est aussi là que réside la grande force de ce, que l’on avait dansjustement mais aussi les(et pas tant que ça dans les « New ») : le fait que quasiment chaque stage est à même d’offrir sa propre idée de gameplay.Cela ne passe pas par les fondamentaux, ni même dans le level-design de toute façon toujours aussi travaillé, et même pas forcément dans les habituels nouveaux pouvoirs tous réussis (surtout l’éléphant), mais les « graines prodiges » à raison d’une par stage parfois planquée mais souvent assez visible, qui une fois activé transforme la progression en délire WTF dont on ne gâchera aucune surprise : vous en avez suffisamment vu dès la première bande-annonce, mais comprenez qu’à de rares exceptions, l’idée est à chaque fois totalement différente, souvent génial et, c’est le principal, quelques fois des plus inattendues. Un vrai coté kinder-surprise qui encore une fois motive toujours à vouloir lancer le stage suivant, et il est presque dommage que ce jeu de la nouveauté constante ne se ressent pas vraiment du côté des boss (pas de spoil) alors que le bestiaire a bien lui droit à son sérieux coup de polish.Production Nintendo oblige et encore plus quand on parle d’un Mario,se veut être un modèle d’accessibilité et pas seulement par l’apport de divers Yoshi jouables et de Carotin tous cheaté (les autres se jouent de manière standard, tous identiques). Car nous avons maintenant les badges, une nouveauté plutôt bien trouvé où au fil des jeux, que ce soit dans des défis annexes ou à l’achat dans les petites boutiques, vous octroieront un pouvoir spécial. Un à la fois. Planeur, récupération unique en cas de chute, aimant à pièces, grappin… Il y en a une masse, pas tous utiles il est vrai, et si certains amoindrissent le challenge, il faut simplement vous dire que les équiper est totalement facultatif. Reste que même sans cela, le défi pour le 100 % (une bonne quinzaine d’heures, voire plus, mais à peine un peu plus d’un tiers en ligne droite) reste quand même assez accessible pour un habitué, et même le monde « Spécial » ne vous offrira pas autant de perturbations que le final deFinalement, le principal défaut dese situe là où on l’attendait le moins, donc du côté du multi. Les développeurs ont en effet écouté ceux qui se plaignaient des sessions bordéliques des épisodes New depuis la Wii, mais ont oublié que les plaintes ne constituent pas la majorité et encore moins la totalité. Donc plutôt que de laisser le « choix », le multi en local comme en ligne avec des inconnus se fait désormais sans interactions ou bousculades (on passe à travers les autres) sauf dans la possibilité de monter sur un Yoshi. Autant dire que les tranches de rire s’envolent, et sans pour autant donner le même feeling qu’en solo vu que contrairement à la Wii par exemple, il n’y a plus de jeu de caméra (zoom/dezoom) pour s’adapter aux situations : elle suit simplement le joueur qui a atteint le plus haut niveau du drapeau dans le précédent niveau, et les autres s’adaptent. Mouais. Notons également une bien mauvaise idée, car ça arrive même chez les meilleurs : certains micro-stages (heureusement très rares) sont conçus pour le multi, et donc une plaie à parcourir en solo.