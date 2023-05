Grubb avait parlé récemment d'un Showcase PlayStation pour fin Mai.Andy Robinson de VGC évoque à son tour cela:Corden a parlé hier de MGS, Castlevania et Silent Hill. Oeu être qu'on les verra lors de ce Showcase.Shinobi a dit y a quelques jours également que de nombreux first party de Sony étaient prêt à être montrés.

posted the 05/08/2023 at 10:50 AM by jenicris