Les maîtres du remake ont encore frappé. Alors qu’il avait déjà largement prouvé être à l’épreuve du temps, Resident Evil 4 revient aujourd’hui plus en forme que jamais dans une nouvelle version plus surprenante encore que ce que nous aurions pu imaginer. Plus intense, plus atmosphérique, plus profonde mais aussi plus mature, cette réinterprétation du hit de Shinji Mikami ne fait pas que confirmer qu’il mérite sa place au panthéon du jeu vidéo : elle l’élève plus haut encore au sein de ce dernier. Avec ce quatrième remake, Capcom nous livre une copie presque parfaite de bout en bout, et en arrive même à nous faire oublier que dans le fond… ce jeu n’en avait pas forcément besoin.Après d’innombrables versions, Capcom livre sa vision ultime de Resident Evil 4. Les aventures de Leon au pays de las plagas sont sublimées par le RE Engine, et le classique du survival horror est élevé à un niveau d’excellence époustouflant. On a entre les mains une relecture intelligente et mature à tous les niveaux. La technique est impeccable, le gameplay est modernisé, et même l’écriture et la mise en scène gagnent en justesse en conservant le charme de l’univers de Resident Evil. Tout est réalisé dans un respect farouche de l'œuvre originale, tout en gardant de quoi surprendre le fan absolu s’il a le malheur de baisser sa garde. Le jeu conserve ici et là quelques lourdeurs héritées deux décennies plus tard d’une série en pleine réinvention à l’époque, mais on pardonne volontiers, tant le résultat est jouissif. Vous avez à portée de main la version de Resident Evil 4 dont tous les fans rêvaient.Avec ce remake de Resident Evil 4, Capcom nous propose la version ultime d'un titre qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Aussi beau que bon, cette nouvelle vision du classique de Shinji Mikami vient gommer les imperfections de l'original en arrangeant ses séquences maladroites et en en ajoutant de nouvelles, pour un résultat d'une cohérence sans faille. Plus rythmé et agréable à parcourir que jamais, il s'agit simplement de tout ce que l'on attend d'un "remake" de jeu vidéo.Pas de doute : Resident Evil 4 Remake est tout simplement un excellent jeu d'action horrifique et Capcom prouve, une énième fois, sa capacité à produire une aventure maîtrisée et à la finition exemplaire. Les bases du jeu original étaient on ne peut plus solides, mais la firme a su moderniser l'ensemble pour rendre l'aventure plus intense, plus profonde dans ses systèmes de jeu et encore plus palpitante. Est-ce qu'un remake était nécessaire ? Peut-être pas, mais impossible de cracher sur cette mouture impressionnante, qui sait aussi bien rendre honneur au matériau d'origine que lui apporter une cure de jouvence finalement très pertinente. Finalement, si l'on a bien une envie folle de terminer Resident Evil 4 le plus vite possible, c'est pour le recommencer aussitôt.Gameplay modernisé, graphismes soignés, récit retravaillé, ce remake de Resident Evil 4 est une pure merveille. L’ambiance est tellement oppressante qu’il nous est arrivé de mettre la partie sur Pause et de poser la manette quelques minutes pour reprendre notre souffle. Un travail d’orfèvre a été réalisé pour mettre au goût de jour cette odyssée horrifique qui va sans aucun doute surprendre et charmer les fans de la première heure. Si vous aimez les jeux stressants, avec de l’action et des moments choquants, ne passez surtout pas à côté de cette petite pépite.Resident Evil 4 était un monument en 2005. Resident Evil 4 reste un monument en 2023. Pour ce énième remake, Capcom redore le blason de sa pépite, avec une fidélité et une générosité que l’on ne lui connaissait pas. Redécouvrir l’aventure européenne de Leon dans ces conditions est une bénédiction de tous les instants.Beaucoup plus beau, clairement plus jouable, moins ringard, repensé sans tomber dans la trahison, ce remake de Resident Evil 4 coche absolument toutes les cases. On n’en attendait pas moins : après un Resident Evil 3 honteusement charcuté, Capcom n’avait pas le droit de ternir l’image du meilleur épisode de la saga culte. Resident Evil 4 est donc toujours le meilleur épisode de la saga.Attendu au tournant par une solide communauté de fans, ce remake de Resident Evil 4 ne commet finalement aucun véritable impair. Relativement beau, particulièrement jouissif et plutôt complet, en plus de s’offrir un level design revu et corrigé, une progression plus organique et une trame toujours aussi bien racontée, il ne pèche finalement que dans quelques absences qui ne manqueront qu’aux amoureux absolus du jeu de 2005. Après deux remakes très réussis, et un huitième volet fort sympathique, Capcom signe ici le retour du roi, celui qui a démocratisé le TPS, à qui il offre un trône confortable serti de spinelles. Prochaine étape, Code Veronica X ?S’attaquer à un autre jeu culte, après le remake de Resident Evil 2, était un pari osé pour lequel Capcom aurait pu se brûler les ailes. Mais à l’arrivée, le défi a été relevé haut la main par les équipes qui ont abattu un sacré boulot, et Resident Evil 4 Remake s’impose sans mal comme l’un des meilleurs épisodes jamais sortis. Un titre qui réussit à conserver sa dimension action, en l’améliorant très nettement grâce à un gameplay bien plus agréable hérité des derniers remakes, tout en nuançant son ambiance pour un résultat plus sombre. Si on regrette qu’Ashley soit toujours autant un boulet, des errements dans les doublages ou le contenu (pauvre Ada), on ressort pleinement satisfait de l’expérience. Un volet revisité qui mérite de figurer dans votre collection.Non, Resident Evil 4 Remake n’est pas le chef d’œuvre ultime. Attention, l’ensemble est très (très) réussi (notamment les deux premières heures), le travail effectué par Capcom est hallucinant, le jeu reste très réussi, fidèle à ses racines tout en remodelant certains niveaux et autres éléments scénaristiques, et les nouveautés intégrées sont (pour la plupart) bienvenues. Toutefois, cela n’empêche pas ce Resident Evil 4 Remake d’accuser parfois un certain « coup de vieux » (côté gameplay, progression, level design…), contrairement aux refontes de Resident Evil 2 et 3, tous deux magistralement modernisés. A cela s’ajoute un côté assez inégal sur le fond comme sur la forme, sans compter certains niveaux qui ont été étiiiiiiirééééés à outrance, et une surabondance d’action/d’ennemis par moments qui peut dérouter… avec parfois même cette impression de jouer à un TPS relativement quelconque.A coup sûr, cette nouvelle version divisera (comme l’opus initial en 2005 déjà) les fans de Resident Evil (qui continueront à penser que ce n’est pas un « vrai Resident Evil »), mais force est d’admettre que ce « remake », aussi réussi soit-il, s’avère au final un peu moins percutant (et justifié à mes yeux) que celui des précédents opus… Impossible en tout cas pour Capcom de reproduire l’impact du Resident Evil 4 d’origine, tant il était révolutionnaire et moderne à l’époque. A suivre, Code Veronica ou Dino Crisis ?