Pour conclure, je dirais que Metroid Prime Remastered se situe dans le premier tiers des meilleurs jeux remastérisés. Ce n’est peut-être pas un travail aussi impression qu’un remake comme celui de Dead Space, mais il ne se positionne pas ainsi ni dans le nom ni dans le prix. Ça m’a fait beaucoup de plaisir de retrouver ce chef-d’œuvre 20 ans plus tard et il tient encore très bien la route. C’est un des très beaux jeux de la Switch et les améliorations le rendent encore meilleur. Je vous le recommande fortement que ce soit votre premier voyage sur Tallon IV ou non.Après avoir passé de longues années à penser que The Legend of Zelda : Breath of the Wild était le jeu le plus abouti de la Nintendo Switch sur le plan technique, cette dernière a enfin trouvé une autre référence que le titre cross-gen de lancement de la machine… en la personne d'un remake d'un jeu Game Cube de 2002. Cependant, se limiter à ce constat un poil moqueur ne rendrait pas justice au travail de titan effectué par Retro Studios. En revisitant leur tout premier ouvrage avec un talent intact, les orfèvres texans à l'origine de la trilogie Metroid Prime ont façonné un diamant brut qui témoigne de leur maîtrise toujours inégalée d'une franchise dont Nintendo a sans doute bien fait de leur confier l'avenir, quitte à prendre beaucoup plus de temps que prévu. Metroid Prime Remastered est un joyau rare, incontestablement le meilleur FPS d'une machine qui manquait peut-être encore d'une référence à ce niveau, et surtout, il témoigne 20 ans plus tard du génie absolu de ce qui constituait un des plus grands jeux vidéo de l'histoire.Metroid Prime vous a décroché la mâchoire à l'époque ? Son Remaster va vous donner le même sentiment ! 20 ans sont passés et rien ne l'a dépassé, comment peut-on s'ennuyer à chercher tellement il y a des choses à faire ! Comme toute personne qui prenait sa dose annuelle des précédentes versions (GameCube & Wii), une fois que vous posséderez cette édition Nintendo Switch, vous pourrez baver partout, tout le temps, à jamais. Samus est la reine !Sincèrement, nous n'avons pas l'impression de voir une production qui date de 2002. Des graphismes superbes, une prise en main plus accueillante, des musiques toujours aussi prenantes (merci Kenji Yamamoto), une atmosphère absorbante et captivante... Ce Metroid Prime Remastered est une petite perle, qui nous frustre par la même occasion. Et pour cause, nous n'aurions pas été contre une bonne compilation regroupant les trois Metroid Prime d'antan sous cet aspect-là, pour nous faire patienter jusqu'à la venue du quatrième épisode. En attendant, si vous avez une Switch à la maison (sur OLED, ça claque), ne passez surtout pas à côté de ce titre légendaire !