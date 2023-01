- Il a leak hier sur IconEra.



- Le jeu est un RPG de science-fiction basé sur Unreal Engine 5.



- Il est développé par XDEV en partenariat avec un studio externe.



- Le studio derrière tout cela est encore inconnu, mais nous savons qu'il est basé en Europe.



- Dusk Goldem a confirmé qu'il s'agit du jeu "ooze" et que ces images proviennent d'une ancienne version.



- Le jeu ne faisait pas partie du leak du document PlayStation d'il y a quelques mois. Cela signifie qu'il ne s'agit pas du Project Carbon ou de tout autre jeu mentionné.

Bien que je ne puisse évidemment pas dire si cela va sortir ou non, je mentionnerai que j'ai personnellement vu beaucoup plus de ce jeu, et des choses plus récentes de ce jeu que ce clip. PAS CE CLIP, mais le jeu lui-même au-delà de ce clip est au moins à un point actuellement le jeu est entièrement interprété par des voix, la musique composée spécifiquement pour elle, a été beaucoup plus finement réglé que ce clip.

J'ai décidé de lire les réactions des gens. "Ooze" est un surnom que j'attribue au projet plutôt que le nom qu'il portera, le surnom prendra de plus en plus de sens quand les gens verront plus de ce jeu, quand ils le verront, c'est un jeu très gluant, plus que ce que ce clip suggère.