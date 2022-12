Fumihiko Yasuda, réalisateur de "Rise of the Ronin" sur 4gamer:Officiellement le jeu est annoncé pour 2024.

"La production de Rise of the Ronin, dont je suis le réalisateur, arrive à son apogée. Je ferai donc de mon mieux... attendez-la avec impatience !"

posted the 12/29/2022 at 10:30 AM by jenicris