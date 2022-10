Un membre de Resetera a découvert, dans une page de Greenhouse.io, là ou PlayStation recherche un producteur principal, qu'ils mettent en place une nouvelle équipe de développement de jeux en interne en partenariat avec PSS Visual Arts et que Naughty Dog est impliqué, selon deux passages fort intéressants:

Ce projet à forte visibilité est développé en collaboration avec Naughty Dog. Bien qu'il ne soit pas annoncé pour l'instant, nous avons une vision claire et prévoyons de sortir un nouveau jeu.

posted the 10/27/2022 at 07:01 PM by jenicris