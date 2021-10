Tests

« Putain, 11 ans ! » Car oui, en mettant de cotéqui n’était qu’un remake etqui n’était rien du tout, cela faisait donc plus d’une décennie qu’on n’avait pas eu droit à un épisode inédit de la franchise. D’ailleurs, le début de génération laissait entendre que cela aurait pu être un certainqui continue finalement de prendre son temps dans les locaux de, et c’est donc avec surprise que le peuple a accueilli l’annonce de «» ou, un épisode teasé en 2002 (!!!) dans les fichiers du premier, sans que l’on sache encore aujourd’hui ce que Nintendo comptait à l’époque faire de ce nom. Presque 20 ans plus tard, c’est donc de nouveauqui a œuvré aux cotés depour fêter (et c’est inattendu) les 35 ans de la franchise. Et c’est plutôt pas mal.avait beau avoir déjà une ligne consacrée à la série dans son CV, les mecs étaient néanmoins parfaitement au courant que vu l’attente, il n’y avait surtout pas intérêt à se foirer pour leur premier épisode pleinement inédit. Et cette crainte, elle va vite se ressentir dans le manque de surprises globales au fil de l’aventure. Il y en a, comme une volonté de pousser un peu plus la narration par le biais de nombreuses cinématiques (mais pas assez vu certaines révélations, surtout à la fin), offrant d’ailleurs une classe absolue à Samus, et une envie de tout détruire dès que l’IA ouvre sa bouche vu l’horreur de son doublage FR. Et pour ceux qui n’ont pas joué à, il y a bien évidemment le retour de ce gameplay proposant un système de contre qui fonctionne toujours assez bien, pour un feeling général très souple malgré l’apport de deux boutons supplémentaires qui ont tendance à nous faire emmêler les pinceaux entre le ciblage, le grappin et les missiles. On en vient même à oublier le raccourci pour la morph-ball.Pour le reste, on va dire sans tourner autour du pot qu’on est totalement en terrain connu, et ce dès l’introduction avec el famoso prétexte qui va retirer à Samus l’intégralité de ses pouvoirs à ensuite aller rechercher d’un bout à l’autre de la planète, répartie en différentes zones qui là encore ne font pas preuve d’une grande originalité coté thèmes (à une exception près quoi). Le jeu lui-même n’est d’ailleurs pas très clinquant sur le plan graphique, se contentant dira t-on de faire le taf, mais offrant au moins et heureusement le 60FPS sans accroc sauf lors des temps de chargement, pas long sauf si vous avez trop pris les habitudes des machines new gen à SSD. Le sound-design reste en revanche excellent, une marque de fabrique même à l’époque des gros pixels, et qui a le don de poser le main theme a des moments bien précis pour accroître sa prestance.Bon le moins que l’on puisse dire tout de même, c’est que l’aventure va se montrer très prenante et presque sans temps morts. Tout s’enchaîne rapidement, même peut-être un peu trop avec seulement 7h30 affiché (hors Game Over) après les crédits de fin en sachant que j’étais très loin du 100 % et qu’il reste le mode difficile pour les plus courageux. La formule est connue mais fonctionne toujours parfaitement avec un challenge plutôt bien dosé, et dira t-on que c’est rare chez bien des productions Nintendo, de rares boss mais qui sont tous très réussis, et un minimum de recherche pour progresser. « Un minimum », car on sent quand même qu’il faut bien vivre avec son temps, celui de l’accessibilité, et que le cheminement est bien plus linéaire que dans la majorité des épisodes avec un fil plutôt bien conçu de raccourcis qui font en sorte qu’une fois obtenu un nouveau pouvoir, son utilité pour débloquer la prochaine zone n’est étrangement pas loin.C’est plutôt bien foutu, du moins sauf pour ceux qui voulaient plus de liberté constante quitte à se perdre en chemin, surtout que la map est immonde vu le bordel, mais ça reste en tout cas plus intéressant que l’astuce (dont se sert malheureusement le jeu parfois) de bloquer tous les accès pour ne laisser que la bonne route. Bref, le rythme a le mérite d’être là et on ne lâcherait jamais la manette (ou la console elle-même) s’il n’y avait pas ces phases contre les EMMI, censées être la grande nouveauté de cet épisode. Au final des pseudos séquences d’infiltration qui, oui, sont assez intenses puisqu’on a 99 % de chance de se manger un Game Over si le robot nous choppe, mais ça manque un peu d’intérêt malgré les renouvellements des capacités adverses, en plus d’être soumis parfois au game&retry quand il faut chercher la bonne route avec le machine qui nous colle au cul avec ses bruits chelous. Au moins on a une réelle satisfaction à chaque fois qu’on en dégomme un.