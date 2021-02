Actualité générale

Il faut tout de même reconnaitre que les franchises populaires detelles quesont maintenant endormies depuis quelques temps et nous ne sommes pas réellement certains de ce que le célèbre éditeur japonais souhaite en faire dans les temps à venir.Si on en croit un rapport fait par VGC (encore), il semblerait queNous avons notamment pu l'apprendre il y a quelques heures avecet il semblerait que, et si les choses sont amenées à devenir concrètes, ce n'est pas avant plusieurs années que nous verrons quelque chose.Affaire à suivre.