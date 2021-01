Kazunori Yamauchi a de nouveau réaffirmé que Gran Turismo 7 sera un titre de la branche principale dans le moule des jeux précédents de la série.



Le responsable du studio Polyphony Digital s'est entretenu avec le journaliste Toshifumi Watanabe pour Octane Japan, dans une interview publiée plus tôt dans la journée. Bien que la conversation ait été largement centrée sur Scapes, il y a eu beaucoup de temps pour parler de la PlayStation 5, de Gran Turismo 7 et du "but royal" de la série également.



L'une des questions posées par Watanabe portait sur l'identité de Gran Turismo et son avenir. Bien que Yamauchi ne se soit pas attardé sur la dernière partie de cette question, il a mentionné tout particulièrement l'influence de la culture automobile japonaise sur la version originale de Gran Turismo, et la façon dont elle a servi de but à la série.



Yamauchi:

"J'ai moi-même grandi en tant que passionné de voitures, entouré par l'influence des constructeurs automobiles japonais et la transmission des médias automobiles"

"Et c'est également le moteur de ma production. Bien que le titre ait été joué dans le monde entier, je n'ai jamais oublié qu'il était originaire du Japon, et je ressens maintenant la responsabilité et la mission d'hériter de la culture automobile japonaise".

Il est intéressant de noter que M. Yamauchi reconnaît que les fans ne suivent pas toujours l'évolution des jeux Gran Turismo de génération en génération. Cela s'applique particulièrement à Gran Turismo Sport et à son évolution vers l'esport.

"Cela a pu sembler assez étrange pour certaines personnes"

...et il note que le soutien pour le jeu a augmenté d'une manière différente des titres précédents, prenant de l'ampleur plus tard dans sa vie.



Le mode Sport, comme nous l'avons vu dans le trailer de Gran Turismo 7 en juillet dernier, a toujours un rôle majeur à jouer, mais GT7 sera nostalgique de ceux qui ont joué aux jeux précédents.

"Tout en héritant d'éléments tels que le championnat [FIA] réalisé en mode Sport, Gran Turismo 7 retrouvera la vocation royale des volumes complets comme GT 1-4, et offrira la meilleure expérience Gran Turismo à l'heure actuelle."

Bien sûr, nous avons déjà entendu dire que GT7 serait une combinaison du "passé, du présent et du futur" de Gran Turismo, donc ce renforcement vient comme une musique aux oreilles des fans des jeux GT classiques.



L'interview couvre également des sujets comme le Concours d'élégance de Pebble Beach, dont Yamauchi est juge invité depuis 11 ans, et les capacités de ray-tracing en temps réel de la PS5. Vous pouvez lire l'article complet - en japonais - sur le site d'Octane Japan: