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Votre avis sur le Nintendo Direct du 9 septembre 2026
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posted the 09/09/2026 at 02:45 PM by
marchand2sable
comments (
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)
shanks
posted
the 09/09/2026 at 02:47 PM
Kirby GOTY 2027
supasaiyajin
posted
the 09/09/2026 at 02:47 PM
Comme pour le SOP :
yanssou
posted
the 09/09/2026 at 02:48 PM
A chier / 20 comme dab quoi
hypermario
posted
the 09/09/2026 at 02:49 PM
Pas mal du tout, j aime bien le Kirby open world, il tente autres chose avec leur IP, pourquoi pas. Tuojuours peur que se soit trop facil epar contre...
shuntaro
posted
the 09/09/2026 at 02:50 PM
Bof. Mais Kirby et Metroid Day One.
Mais où est Mario bordel ! ?
jenicris
posted
the 09/09/2026 at 02:50 PM
3 et je suis gentil.
De la daube comme le dernier SOP
axlenz
posted
the 09/09/2026 at 02:50 PM
Heureusement qu’il y avait le Zelda Direct hier car là…
le Metroid me bote bien mais à part ça… Bon le Professeur Layton c’est un must.
Le Kirby peut être sympa mais je n’ai jamais été très fan de la licence
Un direct pas mauvais mais passable en soit. Mais côté tiers il y a de bonnes annonces pour quelqu’un qui n’a pas d’autres consoles
burningcrimson
posted
the 09/09/2026 at 02:50 PM
A part Romancing Saga 3 c'etait pas ouf. J'ai finalement eu mon DLC de Hyrule Warriors 2 et... Il s'agit de l'édition Switch 2 du précédent Hyrule Warriors
aeris201
posted
the 09/09/2026 at 02:51 PM
Parfait
Il y a eu a boire et a manger et pour tout les gouts, et la cerise sur le gateau on l'a eu hier
judebox
posted
the 09/09/2026 at 02:51 PM
Je retiens Layton et Kirby.
Le reste....
Marrante la bannière de l'article
Pauvre Mario...
mercure7
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
Y a eu un Nintendo Direct ?
Je pensais que c'était juste le trailer de Metroid Ravenous
link571
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
À part Metroid c’est le néant même si le Kirby reste à surveiller
lazzaroxx
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
Décevant... Y'a quelques annonces comme metroid mais franchement, finir sur Kirby alors qu'on attend le prochain mario 3D depuis longtemps ... bientôt 9 ans depuis Odyssey...
Je vais aller revoir le trailer de Zelda !
ratchet
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
Excellent me concernant.
d3athegg
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
Romancing saga 3, Metroid et Layton.
3 annonces sur 45 minutes.
De la merde et bien fumante.
edgar
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
Franchement c’était cool, dorénavant il y aura à boire et à manger sur Switch 2.
tolink
posted
the 09/09/2026 at 02:53 PM
Faussement mauvais. juste mal mis en scène
1- on a jamais eu autant de jeux tiers sur une console nintendo
2- on a des jeux tiers très solides (FF, KC2, TW3 et j'en passe)
3- qq jeux nintendo moyens ou pour enfants. en vrai why not. J'ai un petit et je cherche justement des jeux adaptés à son age. on oublie parfois que nintendo n'est pas playstation. c'est destiné aux jeunes en majorité
donc un large choix. c'est cool !
sonilka
posted
the 09/09/2026 at 02:53 PM
C'était un Partner Showcase auquel on est venu greffé Metroid (qui sauve le truc) et Kirby.
jp67110
posted
the 09/09/2026 at 02:54 PM
content de l'annonce RE pack 2
j'aurai aimé autre chose que Kirby pour finir. Je n'aime pas cette licence.
Metroid c'est chouette.
Eternal Amina à suivre.
vagrant
posted
the 09/09/2026 at 02:54 PM
Je retiens Romancing Saga 3, mais c'est pas une exclue donc bon...
Sinon Kirby a l'air ambitieux même si pas très joli, donc à voir. Ca fait plaisir de voir la licence en full 3D.
Metroid a l'air hyper mid comme tous les épisodes Mercury Steam.
Mollo sur les épisodes 2D franchement, faites évoluer la licence en 3D à la 3ème personne avec contrôle libre de caméra (pas comme Other M quoi).
Bref un direct daubé comme l'énorme majorité des directs de ces 5 dernières années.
nyseko
posted
the 09/09/2026 at 02:55 PM
Très bon, on retiendra Metroid, Kirby et P6.
Et plus d'une ribambelle de tiers dont j'ai perdu le compte.
snave
posted
the 09/09/2026 at 02:55 PM
J'aime le fait que Nintendo prenne à contre-pied les joueurs qui pensent que seuls Zelda 3D, Mario 3D et Smash existent chez Nintendo.
Ahah, que Nintendo continue à mettre en avant d'autres licences, et ceux qui ne sont pas contents, vous vendrez votre Switch 2.
altendorf
posted
the 09/09/2026 at 02:55 PM
Aeris201+Link49/20
yogfei
posted
the 09/09/2026 at 02:55 PM
Metroid, Romancing saga 3 et Kirby pour moi, mais je regarde 2/3 autres jeux de loin et c’est déjà trop pour mon temps de jeu… Du coup ca va.
Ce que je note surtout c’est le nombre incroyable de jeu qui arrive sur la console… On se plaignait depuis des générations du manque de jeux des éditeurs tiers et la c’est l’orgie… Je n’ai fait que persona 5, je vais clairement prendres les autres sur switch pour le coté portable par exemple… Quand j’aurais le temps :sweat_smile:
jeanouillz
posted
the 09/09/2026 at 02:56 PM
Même pas un petit trailer et date de sortie pour Duskblood, pas de grosses annonces, pas de GTA 6 alors que Cdiscount a dit que ça arriverait, ni Assassin Creed Black Flag alors que Leclerc avait spolié une manette switch 2 du jeu
hypermario
posted
the 09/09/2026 at 02:56 PM
snave
guiguif
posted
the 09/09/2026 at 02:58 PM
2/10
gasmok2
posted
the 09/09/2026 at 02:58 PM
C'était moyen moyen, mais en même temps on a eu hier le Spécial Zelda..
Metroid et même le Kirby je suis preneur, sans compter le remake de Romancing Saga 3
aeris201
posted
the 09/09/2026 at 02:59 PM
Et quand on a qu'une Switch 2 (je compte vendre ma PS5 prochainement), des annonces comme les remake de RE et les Persona c'est toujours bon a prendre
Les fans de Persona doivent etre en joie a l'idée de savoir qu'ils vont pouvoir y jouer en portabilité grace a la Switch 2
jeanouillz
posted
the 09/09/2026 at 02:59 PM
C'est tellement mauvais qu'ils auraient dû mettre les annonces Zelda pour sauver les meubles
jenicris
posted
the 09/09/2026 at 03:00 PM
guiguif
t'es encore moins gentil que moi sur la note
lark78
posted
the 09/09/2026 at 03:02 PM
Je retiens pour cette fin d'année, Zelda OOT bien sur mais aussi Layton et je me referais bien Starfox adventure que j'avais adoré.
Et sur PS5, GTA6 et FF Resonance
L'année prochaine, Persona 4 et FF Revelation.
Perso, j'ai blindé mon temps "jeux" pour 6 mois
vagrant
posted
the 09/09/2026 at 03:03 PM
nyseko
Ah tu vas retenir P6 alors qu'ils ont rien montré de plus qu'avant, vu qu'il avait déjà été révélé aux Summer Games Fest ?
cyr
posted
the 09/09/2026 at 03:03 PM
shanks
blague a part je déteste kirby, mais la je trouve que il y a quelque chose qui fait que je lui laisserais bien sa chance....
Sinon j'arrive toujours pas a comprendre comment il arrive a me piéger dans disney dreamlight valley. Jack sparow bordel.
Kindgdom come 2 pourquoi pas.(j'ai toujours pas démarrer le premier)
Far cry 3 pourquoi pas. Sauf si la version wii.
The crew motorfest si pas de connections obligatoire.
Par contre faut que capcom arrête avec les resident evil.
Honnêtement pas mal.
elicetheworld
posted
the 09/09/2026 at 03:03 PM
Solide, pas aussi réussi que n'as été la présentation de Zelda, mais solide ,pourquoi ? Diversité quelques jeux que je désirais ont répondu présent, la trilogie racoon City formidable, le Metroid cool, le Kirby a l'air intéressant le rajout de Star Fox adventure sur le NSO cool, non il y a eu des bonnes annonces c'était solide mais il manquait un gros Mario ou un gros Smash Bros pour finir le game. Puis j'ai trouvé aussi que les placements de jeux étaient un peu brouillonne parfois mais sinon à part ça moi j'ai trouvé que c'était bien.
mizuki
posted
the 09/09/2026 at 03:03 PM
Je cherche des infos sur la ligne de sous-titre FR de Danganronpa 2x2, c'est le seul truc surprenant de cette conf pour moi
derno
posted
the 09/09/2026 at 03:06 PM
généreux, heureusement qu'il y a l'ecrémage GKC pour m'aider à faire mes choix
grospich
posted
the 09/09/2026 at 03:06 PM
Mouais, quand t'as des leak juste avant qui annoncent un nouveau Mario 3D, un nouveau Smash, un Starfox adventure 2, forcément la déception est grande...
nyseko
posted
the 09/09/2026 at 03:08 PM
vagrant
Ils l'avaient annoncé sur NS2 aussi sur Summer Game Fest ?
fdestroyer
posted
the 09/09/2026 at 03:10 PM
Metroid et Kirby, mais sans être hypé de fou non élus.
taiko
posted
the 09/09/2026 at 03:11 PM
Je me suis réellement endormi devant en plein aprem. Je pensais pas que c'était possible. 20/20 en somnifère.
Ça manque le jv où on avait des claques à chaque présentation.
nad45
posted
the 09/09/2026 at 03:11 PM
De la daube
Et bordel la gueule du Kirby, ils se foutent de la gueule du monde putain.
Normalement chaque gros titre Nintendo doit repousser les limites de leur console et là il nous sortent un jeu dégueulasse qui tournerait facilement sur switch 1..
midomashakil
posted
the 09/09/2026 at 03:11 PM
ou est re cv ?
d3athegg
posted
the 09/09/2026 at 03:15 PM
snave
Sauf que non, là nintendo ne mets pas en avant d'autres licences, y se contentent de faire du portages et de faire un """best of"""" (moi j'appelle ça les fonds de tiroir) des autres machines.
Pour qu'une console soit un minimum pertinente, faut un peu donner envie et essaie de faire de temps en temps un jeu marquant. Et pour l'instant, tout ceux qui ont suivi la switch 2 depuis son lancement (et qui sont pas des fanboys décérébrés comme la marchande de fleurs ou le lutin vert) disent que c'est vraiment mid, sans imagination et pas indispensable. Nintendo est maintenant devenu aussi tiède et sans saveur que Xbox ou Playstation....
drybowser
posted
the 09/09/2026 at 03:20 PM
J'attendais deux gros jeux Nintendo yen a eu qu'un , Metroid (ouais nan Kirby je considère absolument pas ça comme un gros jeu désolé ^^)
Du coup je suis déçu , et du ND de hier et de celui d aujourd'hui
51love
posted
the 09/09/2026 at 03:34 PM
Un place holder pour faire de la pub aux jeux qui vont sortir rapidement. Pour la plupart des portages tiers et pour confirmer la version S2.
C'est ce que sont devenus les N Direct, faut pas s'attendre à grand chose.
On ne voit quasiment plus de jeux annoncés longtemps à l'avance pour hyper les fans, ça posait trop de soucis en cas de report en terme d'image et ça prend la couverture médiatique des jeux qui sortent..
Même OoT ils ont pas voulu le mettre dedans parceque ça aurait pris quasi toute l'attention
donc il l'ont montr hier.
Et quand tu vois que OoT et Metroid ont été confirmé que quelques mois avant leur sortie..
L'époque où l'on nous montrait 10 nouveautés, allant parfois du pauvre teasing d'un projet a peine lancé, a la grosse présentation, en passant par du rendu target ou CGI quand pas avancé, tout ça pour se faire insulter en cas de downgrade est quasi révolu.
La gestion des projets et le fric ont pris le dessus sur la passion dans le secteur depuis bien longtemps.
vagrant
posted
the 09/09/2026 at 03:45 PM
nyseko
Cette annonce est-elle une vrai surprise sachant que tous les remakes sortent dessus et la baseline console est la Series S en multiplateforme, et que Atlus ne fait plus d'exclues Sony ?
Un peu de jugeotte tout de même.
aeris201
posted
the 09/09/2026 at 03:50 PM
Deja 167k like et 8 millions de vues pour le tweet du remake de Yokai Watch 2 sur le compte X de Nintendo Japon
https://x.com/Nintendo/status/2097689815328367099?s=20
Les japonais sont en pleine nostalgie de Yokai Watch
nyseko
posted
the 09/09/2026 at 04:03 PM
vagrant
Il n'était donc effectivement pas officiellement annoncé pour NS2.
johnlesnonnes
posted
the 09/09/2026 at 04:04 PM
Bof, heureusement qu’il y avait hier.
oreillesal
posted
the 09/09/2026 at 04:08 PM
Du solide.
Pas mal d'annonces intéressantes et d'autres surprenantes comme KCD 2 par exemple.
vagrant
posted
the 09/09/2026 at 04:16 PM
nyseko
Oui mais suffisait de faire fonctionner son cerveau.
hyoga57
posted
the 09/09/2026 at 04:18 PM
C’était excellent. Et mon annonce préférée qui sort de nulle part est celle-ci.
https://www.gematsu.com/2026/09/koei-tecmo-and-gust-announce-the-apothecary-diaries-the-false-imperial-brother-for-ps5-switch-2-switch-and-pc
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Mais où est Mario bordel ! ?
De la daube comme le dernier SOP
le Metroid me bote bien mais à part ça… Bon le Professeur Layton c’est un must.
Le Kirby peut être sympa mais je n’ai jamais été très fan de la licence
Un direct pas mauvais mais passable en soit. Mais côté tiers il y a de bonnes annonces pour quelqu’un qui n’a pas d’autres consoles
Il y a eu a boire et a manger et pour tout les gouts, et la cerise sur le gateau on l'a eu hier
Le reste....
Marrante la bannière de l'article Pauvre Mario...
Je pensais que c'était juste le trailer de Metroid Ravenous
Je vais aller revoir le trailer de Zelda !
3 annonces sur 45 minutes.
De la merde et bien fumante.
1- on a jamais eu autant de jeux tiers sur une console nintendo
2- on a des jeux tiers très solides (FF, KC2, TW3 et j'en passe)
3- qq jeux nintendo moyens ou pour enfants. en vrai why not. J'ai un petit et je cherche justement des jeux adaptés à son age. on oublie parfois que nintendo n'est pas playstation. c'est destiné aux jeunes en majorité
donc un large choix. c'est cool !
j'aurai aimé autre chose que Kirby pour finir. Je n'aime pas cette licence.
Metroid c'est chouette.
Eternal Amina à suivre.
Sinon Kirby a l'air ambitieux même si pas très joli, donc à voir. Ca fait plaisir de voir la licence en full 3D.
Metroid a l'air hyper mid comme tous les épisodes Mercury Steam.
Mollo sur les épisodes 2D franchement, faites évoluer la licence en 3D à la 3ème personne avec contrôle libre de caméra (pas comme Other M quoi).
Bref un direct daubé comme l'énorme majorité des directs de ces 5 dernières années.
Et plus d'une ribambelle de tiers dont j'ai perdu le compte.
Ahah, que Nintendo continue à mettre en avant d'autres licences, et ceux qui ne sont pas contents, vous vendrez votre Switch 2.
Ce que je note surtout c’est le nombre incroyable de jeu qui arrive sur la console… On se plaignait depuis des générations du manque de jeux des éditeurs tiers et la c’est l’orgie… Je n’ai fait que persona 5, je vais clairement prendres les autres sur switch pour le coté portable par exemple… Quand j’aurais le temps :sweat_smile:
Metroid et même le Kirby je suis preneur, sans compter le remake de Romancing Saga 3
Les fans de Persona doivent etre en joie a l'idée de savoir qu'ils vont pouvoir y jouer en portabilité grace a la Switch 2
Et sur PS5, GTA6 et FF Resonance
L'année prochaine, Persona 4 et FF Revelation.
Perso, j'ai blindé mon temps "jeux" pour 6 mois
Sinon j'arrive toujours pas a comprendre comment il arrive a me piéger dans disney dreamlight valley. Jack sparow bordel.
Kindgdom come 2 pourquoi pas.(j'ai toujours pas démarrer le premier)
Far cry 3 pourquoi pas. Sauf si la version wii.
The crew motorfest si pas de connections obligatoire.
Par contre faut que capcom arrête avec les resident evil.
Honnêtement pas mal.
Ça manque le jv où on avait des claques à chaque présentation.
Et bordel la gueule du Kirby, ils se foutent de la gueule du monde putain.
Normalement chaque gros titre Nintendo doit repousser les limites de leur console et là il nous sortent un jeu dégueulasse qui tournerait facilement sur switch 1..
Pour qu'une console soit un minimum pertinente, faut un peu donner envie et essaie de faire de temps en temps un jeu marquant. Et pour l'instant, tout ceux qui ont suivi la switch 2 depuis son lancement (et qui sont pas des fanboys décérébrés comme la marchande de fleurs ou le lutin vert) disent que c'est vraiment mid, sans imagination et pas indispensable. Nintendo est maintenant devenu aussi tiède et sans saveur que Xbox ou Playstation....
Du coup je suis déçu , et du ND de hier et de celui d aujourd'hui
C'est ce que sont devenus les N Direct, faut pas s'attendre à grand chose.
On ne voit quasiment plus de jeux annoncés longtemps à l'avance pour hyper les fans, ça posait trop de soucis en cas de report en terme d'image et ça prend la couverture médiatique des jeux qui sortent..
Même OoT ils ont pas voulu le mettre dedans parceque ça aurait pris quasi toute l'attention donc il l'ont montr hier.
Et quand tu vois que OoT et Metroid ont été confirmé que quelques mois avant leur sortie..
L'époque où l'on nous montrait 10 nouveautés, allant parfois du pauvre teasing d'un projet a peine lancé, a la grosse présentation, en passant par du rendu target ou CGI quand pas avancé, tout ça pour se faire insulter en cas de downgrade est quasi révolu.
La gestion des projets et le fric ont pris le dessus sur la passion dans le secteur depuis bien longtemps.
Un peu de jugeotte tout de même.
https://x.com/Nintendo/status/2097689815328367099?s=20
Les japonais sont en pleine nostalgie de Yokai Watch
Pas mal d'annonces intéressantes et d'autres surprenantes comme KCD 2 par exemple.
https://www.gematsu.com/2026/09/koei-tecmo-and-gust-announce-the-apothecary-diaries-the-false-imperial-brother-for-ps5-switch-2-switch-and-pc