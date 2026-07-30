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Sony et le Japon pourraient lancer une plateforme qui changerait l'avenir du manga


Le mangaka sud-coréen Boichi (Sun-Ken Rock, Dr. Stone) a partagé une réflexion qui pourrait annoncer un tournant majeur pour l'industrie du manga, tout en précisant qu'il s'agit d'informations issues de plusieurs sources de l'industrie et qu'elles doivent être considérées avec prudence.

Selon lui, le projet annoncé par le gouvernement japonais fin 2025 visant à créer une plateforme mondiale dédiée au manga pourrait être piloté par Sony. Si rien n'a été confirmé officiellement concernant l'implication du géant nippon, Boichi estime qu'un tel rapprochement serait cohérent avec la stratégie menée par le groupe depuis plusieurs années.

L'auteur rappelle notamment les acquisitions et investissements réalisés par Sony dans le secteur du divertissement japonais, avec le rachat de Crunchyroll, son développement dans la distribution de mangas numériques, ainsi que sa prise de participation importante au sein de Kadokawa. Pour Boichi, l'objectif serait clair : devenir un acteur incontournable de la création et surtout de la distribution mondiale de contenus japonais, qu'il s'agisse des mangas, des animés ou des jeux vidéo.

Toujours selon son analyse, le marché du manga ne dispose pas encore d'une plateforme internationale dominante comparable à ce que représente Crunchyroll pour l'animation. Si Sony souhaite s'imposer sur ce secteur, développer un service mondial pourrait donc être la prochaine étape logique.

Boichi estime également que les intérêts de l'État japonais et ceux de Sony pourraient converger. Le gouvernement cherche à renforcer le rayonnement international des industries culturelles du pays, tandis que Sony disposerait de l'expérience et des moyens nécessaires pour bâtir un modèle économique viable, évitant ainsi qu'un projet financé par des fonds publics ne se transforme en échec.

Le mangaka insiste toutefois sur le fait qu'il ne peut pas confirmer l'existence d'un partenariat entre les deux parties et qu'il s'agit avant tout de son interprétation des informations recueillies. En revanche, il rappelle que la volonté du gouvernement japonais de favoriser la création d'une plateforme mondiale dédiée au manga est bien réelle.

Enfin, Boichi estime que si Sony et le gouvernement japonais finissaient effectivement par collaborer sur un tel projet, celui-ci pourrait représenter l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du manga, voire de la bande dessinée dans son ensemble, à condition que son développement soit mené efficacement et sans s'enliser dans de longues procédures administratives.
Boichi - https://x.com/Boichi_Bo1/status/2081916474000834624
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    sussudio, newtechnix
    posted the 07/30/2026 at 05:35 PM by altendorf
    comments (14)
    darkxehanort94 posted the 07/30/2026 at 05:38 PM
    On se soutiens entre escrocs
    newtechnix posted the 07/30/2026 at 06:00 PM
    Bon alors personne pour le dire?

    Sony va arrêter l'édition de MANGA papier
    balf posted the 07/30/2026 at 06:01 PM
    Laissez moi deviner, une plateforme numérique à la game pass ?
    idd posted the 07/30/2026 at 06:02 PM
    J'espère être mort avant que Sony nous fasse du manga tout demat
    newtechnix posted the 07/30/2026 at 06:14 PM
    Bon pour avoir suivi et déjà parler de la nouvelle politique du gouvernement Japonais... je dirais toutefois que Boichi ne fait qu'émettre une hypothèse personnel... ayant vu les types de financement par projet on est vraiment très loin de ce qu'il affirme sans parler de l'aspect commerciale ( concurrence d'autant que le gouvernement est plutôt de droite a doctrine très très libérale donc vraiment ce qu'il est dit est vraiment très loin ...sans parler que le gouvernement américain et/ou européen vont mettre leur grain de sel...le Japon est très attaché au lois du commerce internationale ) et juridique...tous les centaines de milliers de contrats à revoir, ils vont ouvrir les portes de l'enfer ...

    Pour rappel:

    Le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a récemment annoncé les résultats de son projet « IP360 » – qui fournit un soutien stratégique à grande échelle, à long terme pour atteindre l’objectif d’augmenter les ventes à l’étranger de contenu japonais à 20 000 milliards de yens d’ici 2033.

    Le ministère de la Culture, des sports et du tourisme a annoncé début décembre que son budget 2026 a été fixé à 5,35 Mds USD, soit une hausse de 11,2 % par rapport à 2025. Cette hausse a pour objectif de consolider le secteur culturel en tant qu’industrie stratégique nationale, tout en favorisant un accès élargi du public à la culture, au tourisme et aux activités sportives.

    Je rajoute que le JV est considéré comme l'angle prioritaire de ce projet et voici quelques exemples à quoi s'attendre:

    Applibot – Une nouvelle propriété intellectuelle de jeu d’action appelée Project Needle, avec un monde unique basé sur l’histoire japonaise, pour consoles et PC, entièrement localisée en plusieurs langues.
    Arc System Works – Un nouveau jeu de combat propriété intellectuelle utilisant le style d’animation unique de l’ombre de cellules d’Arc System Works, publié simultanément pour toutes les principales plateformes et entièrement localisé dans plusieurs langues.
    Koei Tecmo Games – Une nouvelle propriété intellectuelle intitulée FUJI (titre de travail), tirant parti du savoir-faire de Koei Tecmo Games dans l’expression orientale et les jeux d’action, avec l’objectif de devenir un succès mondial.
    Konami Digital Entertainment – Un nouveau projet de jeu sur console destiné à séduire les joueurs au Japon et dans le monde.
    Yokozuna Games – Un jeu en ligne coopératif qui combine la stratégie au tour par tour et le crawling de donjon roguelike, appelé Tactful Tactics, attendu pour les consoles et les PC dans le monde entier.
    deathegg posted the 07/30/2026 at 06:19 PM
    newtechnix Qu'ils le fassent hein? c'est pas comme si le manga était déjà massivement piratable et piraté hein? Là ca passera à un chiffre encore plus gros et l'industrie sera encore plus dans la merde.
    yurius posted the 07/30/2026 at 06:22 PM
    Je préfère les manga physique
    keiku posted the 07/30/2026 at 06:43 PM
    Pas sur qu'impliquer sony la dedans soit une bonne idée, on le voit avec crunchyroll qui est en train de se faire incendier de tous les cotés (entre les sous titrage ia, les bug , les fuite de donnée et bien d'autre problème

    Pas sur que sony soit encore un bon représentant du japon aujourd'hui...

    sans parler d'autre scandale ou ils ont mis leur production en avant pour leur concours de l'anime de l'année, au détriment de ceux qui avait obtenu plus de vote...

    bref sony ils sont en train de plonger mais de tous les cotés... pas que dans le jv...
    fan2jeux posted the 07/30/2026 at 06:44 PM
    idd
    keiku posted the 07/30/2026 at 07:00 PM
    newtechnix on imagine pas , il le font déja... je vais pas te lister toute les merde qui se sont déja produite, mais je rajoute a ca retrait de l'achat des animes(plus que de l'abonnement) sur des plateformes ce qui empêche les gens de pouvoir aujourd'hui posséder leur anime également et avec la fin du blue ray on peut ce dire qu'ils ne sera bientot plus possible de n'acheter aucun anime... (physique ou digital)
    mooplol posted the 07/30/2026 at 07:01 PM
    Surtout pas ça va finir comme crunchyroll où ils annulent les sorties bluray. Ils ne vont plus les sortir en papier après
    akinen posted the 07/30/2026 at 07:04 PM
    Pinaise j’aurais tellement aimé! J’lisais des manga étant jeune mais là j’ai plus le temps ni l’espace pour. Une de mes filles collectionne les death note et les 2 autres lisent des romans, mais la liseuse ou les manga en scan c’est tellement simple et pratique.

    J’aurais adoré avoir accès à tout ça en FR mais pour l’instant ce sont surtout des services US.

    Bon, l’actu est pas fun ces temps-ci pour le demat, mais crunchyroll reste l’une des offres les plus cool en terme de respect du client (avec ADN). J’suis abonné depuis des années et on regarde des animes tous les jours a la maison
    keiku posted the 07/30/2026 at 07:08 PM
    akinen reste l’une des offres les plus cool en terme de respect du client

    c'est surement la pire existante en terme de respect du client
    kikoo31 posted the 07/30/2026 at 07:11 PM
    Bientot un communiqué de SOny
    arret de tout manga papier

    heureusement il y a du temps et du manque d'argent avant que SOny puisse racheter la Shueisha et etc ..
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