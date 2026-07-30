Le mangaka sud-coréen Boichi (Sun-Ken Rock, Dr. Stone) a partagé une réflexion qui pourrait annoncer un tournant majeur pour l'industrie du manga, tout en précisant qu'il s'agit d'informations issues de plusieurs sources de l'industrie et qu'elles doivent être considérées avec prudence.Selon lui, le projet annoncé par le gouvernement japonais fin 2025 visant à créer une plateforme mondiale dédiée au manga pourrait être piloté par Sony. Si rien n'a été confirmé officiellement concernant l'implication du géant nippon, Boichi estime qu'un tel rapprochement serait cohérent avec la stratégie menée par le groupe depuis plusieurs années.L'auteur rappelle notamment les acquisitions et investissements réalisés par Sony dans le secteur du divertissement japonais, avec le rachat de Crunchyroll, son développement dans la distribution de mangas numériques, ainsi que sa prise de participation importante au sein de Kadokawa. Pour Boichi, l'objectif serait clair : devenir un acteur incontournable de la création et surtout de la distribution mondiale de contenus japonais, qu'il s'agisse des mangas, des animés ou des jeux vidéo.Toujours selon son analyse, le marché du manga ne dispose pas encore d'une plateforme internationale dominante comparable à ce que représente Crunchyroll pour l'animation. Si Sony souhaite s'imposer sur ce secteur, développer un service mondial pourrait donc être la prochaine étape logique.Boichi estime également que les intérêts de l'État japonais et ceux de Sony pourraient converger. Le gouvernement cherche à renforcer le rayonnement international des industries culturelles du pays, tandis que Sony disposerait de l'expérience et des moyens nécessaires pour bâtir un modèle économique viable, évitant ainsi qu'un projet financé par des fonds publics ne se transforme en échec.Le mangaka insiste toutefois sur le fait qu'il ne peut pas confirmer l'existence d'un partenariat entre les deux parties et qu'il s'agit avant tout de son interprétation des informations recueillies. En revanche, il rappelle que la volonté du gouvernement japonais de favoriser la création d'une plateforme mondiale dédiée au manga est bien réelle.Enfin, Boichi estime que si Sony et le gouvernement japonais finissaient effectivement par collaborer sur un tel projet, celui-ci pourrait représenter l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du manga, voire de la bande dessinée dans son ensemble, à condition que son développement soit mené efficacement et sans s'enliser dans de longues procédures administratives.