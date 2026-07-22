Cette annonce a provoqué l'une des réactions les plus virulentes et les plus durables que j'aie jamais vues en près de vingt ans de couverture de l'actualité PlayStation, mais le constructeur n'a toujours pas fait la moindre déclaration à ce sujet.

« Sony savait déjà que tout le monde serait furieux – ils le savaient. Des personnes travaillant dans les studios internes de PlayStation m'ont confié que Sony avait instauré les directives les plus strictes concernant les réseaux sociaux pour cette affaire.



Sony indique régulièrement à ses employés ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dire sur certains sujets.



J'étais soumise à de nombreuses directives lorsque je travaillais sur God of War Laufey – et je le suis toujours. Ils m'ont d'ailleurs envoyé des directives concernant ce que je pouvais dire le jour de l'annonce du jeu.



Mais dans ce cas précis, il s'agit apparemment des directives les plus strictes que les employés avec lesquels j'ai discuté aient jamais vues en matière de communication publique. Ils n'auraient agi ainsi que s'ils savaient que cela allait engendrer un énorme problème de relations publiques. Ce n'est pas une surprise pour eux. »

Selon Alanah Pearace, ancienne employée des studios Santa Monica, Sony a imposé à ses employés les règles les plus strictes jamais appliquées aux réseaux sociaux suite au fiasco des disques de la PS5.Plus tôt ce mois-ci, le constructeur a annoncé son intention d'arrêter la production de supports physiques en janvier 2028.Bien que Pearce explique que la plateforme applique régulièrement ce type de politiques concernant les annonces de nouveaux jeux, elle souligne également qu'il s'agit des directives les plus strictes jamais mises en place par l'entreprise.Elle déclare :Comme le souligne Pearce, cela laisse penser que l'entreprise anticipait une forte réaction négative – même si je me demande si elle s'attendait à ce que la situation perdure aussi longtemps. Les comptes de médias sociaux de l’éditeur de la plateforme continuent d’être inondés de messages et de commentaires de la communauté jour après jour, et rien n’indique que ce phénomène s’atténue.