Selon Alanah Pearace, ancienne employée des studios Santa Monica, Sony a imposé à ses employés les règles les plus strictes jamais appliquées aux réseaux sociaux suite au fiasco des disques de la PS5.
Plus tôt ce mois-ci, le constructeur a annoncé son intention d'arrêter la production de supports physiques en janvier 2028.
Cette annonce a provoqué l'une des réactions les plus virulentes et les plus durables que j'aie jamais vues en près de vingt ans de couverture de l'actualité PlayStation, mais le constructeur n'a toujours pas fait la moindre déclaration à ce sujet.
https://www.pushsquare.com/news/2026/07/sony-imposes-strictest-ever-social-media-guidelines-on-staff-due-to-ps5-disc-debacle
Bien que Pearce explique que la plateforme applique régulièrement ce type de politiques concernant les annonces de nouveaux jeux, elle souligne également qu'il s'agit des directives les plus strictes jamais mises en place par l'entreprise.
Elle déclare :
« Sony savait déjà que tout le monde serait furieux – ils le savaient. Des personnes travaillant dans les studios internes de PlayStation m'ont confié que Sony avait instauré les directives les plus strictes concernant les réseaux sociaux pour cette affaire.
Sony indique régulièrement à ses employés ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dire sur certains sujets.
J'étais soumise à de nombreuses directives lorsque je travaillais sur God of War Laufey – et je le suis toujours. Ils m'ont d'ailleurs envoyé des directives concernant ce que je pouvais dire le jour de l'annonce du jeu.
Mais dans ce cas précis, il s'agit apparemment des directives les plus strictes que les employés avec lesquels j'ai discuté aient jamais vues en matière de communication publique. Ils n'auraient agi ainsi que s'ils savaient que cela allait engendrer un énorme problème de relations publiques. Ce n'est pas une surprise pour eux. »
Comme le souligne Pearce, cela laisse penser que l'entreprise anticipait une forte réaction négative – même si je me demande si elle s'attendait à ce que la situation perdure aussi longtemps. Les comptes de médias sociaux de l’éditeur de la plateforme continuent d’être inondés de messages et de commentaires de la communauté jour après jour, et rien n’indique que ce phénomène s’atténue.
Bien au dela de 2028 d'ailleurs, et meme s'ils font des "cadeaux" aux joueurs pour tenter de faire baisser la gronde, voire meme s'il décalent la date de plusieurs mois/années pour donner un "sentiment" de victoire aux joueurs (mais ce ne sera que du bluff ).
Je pense que Sony anticipe tout ça.
Ce qu'ils anticipent peut etre mal et ça on fera le bilan en 2030-35, c'est l'impact negatif que ça peut avoir sur la vente de jeu AAA sur le long terme
car au dela du manque a gagner quand on partage ou on revend un jeu physique, ça permet tout de meme d'accroitre la notoriété des jeux tres facilement pour les acheteurs de "demain" (un peu ce que fait Capcom en "donnant" ses vieux jeux pour stimuler la ventes de leurs futurs jeux mais je doute que les editeurs adoptent tous cette politique).
Meme si pas parfaitement comparable, c'est un peu comme le piratage, qui a des effets tres negatifs sur le court terme pour la rentabilité d'un jeu ok, mais aussi des effets tres positifs pour la notoriété et le dynamisme du secteur sur le long terme.
Le risque, c'est que ça incite encore plus les joueurs a se tourner vers les F2P et jeux mobiles vu qu'ils auront moins acces aux jeux premiums sur Playstation.
Merci Sony
Pour ma part, cette entreprise est tellement écœurante que j’ai pas allumé ma PS5 depuis 3 semaines, j’ai qu’une envie c’est de la foutre dans un coin et ne plus y toucher du tout.