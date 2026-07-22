Microsoft lance aujourd’hui la rétrocompatibilité Xbox sur PC, encore en accès anticipé. L’objectif est de rendre progressivement d’anciens jeux Xbox jouables sur les PC Windows 11 et les consoles portables comme les ROG Xbox Ally.

Ils sont achetables sur PC et inclus dans toutes les formules Game Pass. Lorsque tu possèdes déjà leur version numérique sur Xbox, tu n’as pas besoin de les racheter : la licence est transférée sur PC grâce au Xbox Play Anywhere.

- Blinx: The Time Sweeper- Conker: Live & Reloaded- Crimson Skies: High Road to Revenge- Fuzion Frenzy- Résolution augmentée jusqu’à 4×.- VSync.- Plein écran ou fenêtré.- Filtrage anisotrope et anti-aliasing amélioré.- Réglages de langue et d’audio.