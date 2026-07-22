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lalisa
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(Officiel) Xbox lance la rétro compatibilité Xbox sur PC
https://x.com/XBOX/status/2079944898183405970



Microsoft lance aujourd’hui la rétrocompatibilité Xbox sur PC, encore en accès anticipé. L’objectif est de rendre progressivement d’anciens jeux Xbox jouables sur les PC Windows 11 et les consoles portables comme les ROG Xbox Ally.

Les quatre premiers jeux Xbox originale disponibles sont :

- Blinx: The Time Sweeper
- Conker: Live & Reloaded
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- Fuzion Frenzy


Ils sont achetables sur PC et inclus dans toutes les formules Game Pass. Lorsque tu possèdes déjà leur version numérique sur Xbox, tu n’as pas besoin de les racheter : la licence est transférée sur PC grâce au Xbox Play Anywhere.

Les versions PC ajoutent plusieurs options :

- Résolution augmentée jusqu’à 4×.
- VSync.
- Plein écran ou fenêtré.
- Filtrage anisotrope et anti-aliasing amélioré.
- Réglages de langue et d’audio.

Nous prévoyons d'ajouter encore plus de fonctionnalités aux jeux rétrocompatibles Xbox à l'avenir. Je suis ravi de vous annoncer que, plus tard cette année, nous intégrerons l'une des fonctionnalités les plus demandées par les fans à une sélection de jeux Xbox originaux, sur console et PC : les succès. Les quatre premiers jeux disponibles en avant-première aujourd'hui bénéficieront d'une mise à jour incluant les succès dans les mois à venir"
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    posted the 07/22/2026 at 03:50 PM by lalisa
    comments (5)
    levieuxjoueur posted the 07/22/2026 at 03:59 PM
    Dommage y'a pas Panzer Dragoon
    lalisa posted the 07/22/2026 at 04:00 PM
    levieuxjoueur D'autres jeux viendront s'ajouter plus tard.
    levieuxjoueur posted the 07/22/2026 at 04:04 PM
    lalisa

    Ouais mais le tout est de savoir quand?
    forte posted the 07/22/2026 at 04:07 PM
    J'adore les marketeux. Il n'y a rien de "rétrocompatible". Vous savez ce que ca veut dire ? Vos jeux XBOX, vous les mettez dans votre PC et vous pouvez les lire ? Non.

    Ce sont juste des jeux Xbox qui sont dispo à l'achat sur PC, point. Mais bon, ca marche on dirait ! Si c'était vraiment rétro, vos jeux, vous n'auriez pas à les racheter. On disait que la Wii était rétro PC Engine, NES, Neo-GEO, Megadrive à l'époque ? Non, on parlait de console virtuelle, ce qui est le terme exact.
    lalisa posted the 07/22/2026 at 04:12 PM
    forte Tu as pas besoin de les racheter si tu les as déjà sur Xbox. Pourquoi vous pleurez pour des broutilles alors que chez certains constructeurs ça propose rien pour la retro c'est chez eux qu'il faudrait pleurer.
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