https://x.com/XBOX/status/2079944898183405970
Microsoft lance aujourd’hui la rétrocompatibilité Xbox sur PC, encore en accès anticipé. L’objectif est de rendre progressivement d’anciens jeux Xbox jouables sur les PC Windows 11 et les consoles portables comme les ROG Xbox Ally.
Les quatre premiers jeux Xbox originale disponibles sont :
- Blinx: The Time Sweeper
- Conker: Live & Reloaded
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- Fuzion Frenzy
Ils sont achetables sur PC et inclus dans toutes les formules Game Pass. Lorsque tu possèdes déjà leur version numérique sur Xbox, tu n’as pas besoin de les racheter : la licence est transférée sur PC grâce au Xbox Play Anywhere.
Les versions PC ajoutent plusieurs options :
- Résolution augmentée jusqu’à 4×.
- VSync.
- Plein écran ou fenêtré.
- Filtrage anisotrope et anti-aliasing amélioré.
- Réglages de langue et d’audio.
Nous prévoyons d'ajouter encore plus de fonctionnalités aux jeux rétrocompatibles Xbox à l'avenir. Je suis ravi de vous annoncer que, plus tard cette année, nous intégrerons l'une des fonctionnalités les plus demandées par les fans à une sélection de jeux Xbox originaux, sur console et PC : les succès. Les quatre premiers jeux disponibles en avant-première aujourd'hui bénéficieront d'une mise à jour incluant les succès dans les mois à venir"
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posted the 07/22/2026 at 03:50 PM by lalisa
Ouais mais le tout est de savoir quand?
Ce sont juste des jeux Xbox qui sont dispo à l'achat sur PC, point. Mais bon, ca marche on dirait ! Si c'était vraiment rétro, vos jeux, vous n'auriez pas à les racheter. On disait que la Wii était rétro PC Engine, NES, Neo-GEO, Megadrive à l'époque ? Non, on parlait de console virtuelle, ce qui est le terme exact.