Otakugame.fr, le blog 100% otaku !
profile
suzukube
122
Likes
Likers
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3627
visites since opening : 7861883
suzukube > blog
all
Avec PhysicalNeverDies.fr, Conkerax lutte à sa façon contre PlayStation
Hello ! Conkerax a décidé d'effectuer des actions concrète pour sauver le physique, grace au site PhysicalNeverDies.fr



Aujourd'hui je suis si heureux, si fier, de pouvoir enfin vous présenter : https://www.physicalneverdies.fr

Ce projet qui me tient particulièrement à coeur, qui a du sens, en lien direct avec le jeu vidéo que nous aimons tant. Celui qui doit être un partage, une joie, mais qui est en train de changer malheureusement.

Parce qu'ils veulent nous priver de notre liberté, du choix de consommer le jeu vidéo comme on le souhaite et tout contrôler, vous l'avez vu dernièrement. Exprimons-nous d'une certaine manière et faisons-le en donnant du bonheur.

Avec Labs Retro Custom, artisan français qui m'accompagne ici, nous voulions réaliser ces tee-shirts qui ont un sens véritable depuis plusieurs semaines maintenant. Au delà du message, vous allez contribuer à aider ceux qui n'ont pas la possibilité de s'évader avec le jeu vidéo.
En effet, ce merveilleuse passion est en train de devenir hors de prix et bon nombre n'y ont plus accès, se privant ainsi de pouvoir jouer. Ce n'est pas possible, et on sous estime bien souvent le pouvoir du loisir.

Alors j'ai décidé que pour chaque tee-shirt acheté l'intégralité de ma marge personnelle d'environ 3 euros sera reversée dans une cagnotte permettant l'achat de consoles et jeux vidéo en physique.

Nous aiderons à la fois les magasins dans ces temps difficiles, mais surtout ceux qui ne peuvent pas rêver en jouant.

PND, c'est plus que des simples tee-shirts vous l'avez compris. En soutenant ce projet, vous soutenez aussi le jeu vidéo pour tous.
D'autres arriveront sur la boutique si cela vous plaît dans le semaines à venir, et qui sait peut être plus.

Un immense merci pour votre soutien précieux, à tous ceux qui participeront et seront là dans cette nouvelle aventure qui promet.

Laissons-nous le choix.

Conkerax

Pour soutenir cette initiative, ça se passe directement sur le site : PhysicalNeverDies.fr
PhysicalNeverDies.fr - https://www.physicalneverdies.fr/
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    aozora78, xynot, icebergbrulant, kisukesan
    posted the 07/17/2026 at 07:28 PM by suzukube
    comments (58)
    khazawi posted the 07/17/2026 at 07:31 PM
    Ca ne changera rien. Il surfe sur le buzz de surcroît.
    xynot posted the 07/17/2026 at 07:33 PM
    khazawi Il touchera rien sur les ventes.
    khazawi posted the 07/17/2026 at 07:38 PM
    xynot de la visibilité surtout. Sony ne reviendra pas en arrière dans tous les cas.
    ouroboros4 posted the 07/17/2026 at 07:41 PM
    Le malaise
    5120x2880 posted the 07/17/2026 at 07:43 PM
    khazawi Sony ne reviendra pas en arrière pour des tshirts, mais qui te dit qu'ils ne le feront pas pour des slips, la bataille ne fait que commencer
    khazawi posted the 07/17/2026 at 07:48 PM
    5120x2880 pour 2 chips à la limite
    masharu posted the 07/17/2026 at 07:50 PM
    Pour chaque tee-shirt vendu, 3 € sont reversés à une cagnotte destinée à financer des consoles et jeux vidéo en physique pour diverses associations, hopitaux, écoles. Un geste important pour permettre à ceux n'en ayant pas les moyens de pouvoir aussi partager ce loisir extraordinaire.


    C'est déjà plus clair là.
    micheljackson posted the 07/17/2026 at 07:51 PM
    Ou comment faire du buzz tout en se donnant une bonne image pour pas cher

    "Engagement associatif : 3 € par T-shirt vendu sont destinés à être reversés à une association partenaire."
    Quelles associations encore...
    micheljackson posted the 07/17/2026 at 07:52 PM
    masharu
    a-t-on la liste des associations ?
    masharu posted the 07/17/2026 at 08:02 PM
    micheljackson Ce n'est pas renseigné sur le site là mais s'ils veulent être réglo ils vont devoir donner les noms à qui ils donnent l'argent récolté oui.
    walterwhite posted the 07/17/2026 at 08:04 PM
    Pas fan de lui et sa clique mais si ils décident en communion de boycotter tout ce qui touche de près ou de loin à SONY ce serait énorme.

    Aujourd’hui il s’agit même plus de faire revenir en arrière SONY mais tout simplement espérer qu’ils se cassent les dents.
    shincloud posted the 07/17/2026 at 08:04 PM
    ouroboros4 Le malaise de créer un projet dont les bénéfices sont reversés à des associations... Et toi, à part critiquer, tu fais quoi ?
    altendorf posted the 07/17/2026 at 08:06 PM
    khazawi Au départ son initiative globale sur le physique était une bonne chose, mais depuis l'annonce de Sony, il surf clairement sur ça pour faire sa visibilité et de la thune : plusieurs vidéos pour "provoquer" Sony a lui répondre directement (alors qu'il n'aura pas de réponse), invitation sur de nombreux lives sur Twitch, des reels sur Instagram et autres TikTok, bref cela dépasse le but de son action à la base et il le sait très bien.
    micheljackson posted the 07/17/2026 at 08:10 PM
    shincloud
    Faut arrêter d'être naïf hein, jamais ce type là ne ferait un truc désinteressé. Il sait très bien que ça va améliorer son image et le crédibiliser dans le milieu des collectionneurs.

    J'attends de voir les associations "pour rire"...
    keiku posted the 07/17/2026 at 08:12 PM
    je ne vois pas comment acheter des t-shirt permetrait de faire tomber des entreprise... qu'il dépose un projet de réforme du démat a l'union européenne ce serait plus utiles
    ouroboros4 posted the 07/17/2026 at 08:19 PM
    shincloud oui oui bien sûr
    brook1 posted the 07/17/2026 at 08:20 PM
    cela devient ridicule
    guiguif posted the 07/17/2026 at 08:27 PM
    Je rappelle qu'il avait perdu son compte PSN et tous ses jeux demat, et qu'heureusement qu'il est un minimum connu, sinon Sony ne ne lui aurait jamais rendu.
    Il a raison de les emmerder tous les jours.
    yanssou posted the 07/17/2026 at 08:31 PM
    Ta des guerres, des tueries de masse mais d'autres préfèrent créer des assoc inutile. Quand la passion d'une chose atteint le cœur il en devient aveugle au point de perdre en lucidité.

    Hâte de voir les ventes de Wolverine pour voir à quel point le mot boycott n'a pas été compris.
    stardustx posted the 07/17/2026 at 08:33 PM
    Au pire filez 27 balles directement à l'association de votre choix plutôt que d'acheter un t-shirt pourri à ce prix pour qu'au final une association que vous n'avez pas choisi récupère 3 euros...
    chucksly posted the 07/17/2026 at 08:38 PM
    La tristesse des commentaires...
    "Quelles associations encore... "
    Il est fort probable que cela soit lié à la déficience mentale. J'en connais beaucoup sur ce site qui pourraient en être satisfaits
    romgamer6859 posted the 07/17/2026 at 08:41 PM
    C'est beau d'être naïf.
    cidkageno posted the 07/17/2026 at 08:50 PM
    Comme d'habitude ceux qui font des choses se font critiquer par ceux qui ne branlent rien, en slip devant leur ecran.
    olex posted the 07/17/2026 at 08:51 PM
    N'hésitez pas à faire des dons pour qui vous voulez, même sans passer par cette vente caritative. Vous n'avez pas de flingue collé sur la tempe.
    suzukube posted the 07/17/2026 at 08:52 PM
    wiikdydust pas du tout, il avait été banni du PSN car il avait ouvert un litige PayPal contre Sony PlayStation (très mauvaise idée ne faites jamais ça). Il a d’ailleurs par la suite récupéré son compte PSN.
    micheljackson posted the 07/17/2026 at 08:55 PM
    cidkageno
    et comme d'habitude ceux qui "font des choses" inutiles sauf dans leur propre intérêt, trouvent des naïfs "en slip devant l'écran" pour les supporter.
    kikoo31 posted the 07/17/2026 at 09:07 PM
    SOny , après avoir vu la vidéo de COnkerax:

    "wesh,tu as trop raison ,mec ,on fait demi tour demain "
    masharu posted the 07/17/2026 at 09:28 PM
    kikoo31 Et si seulement haha.
    alexkidd posted the 07/17/2026 at 09:39 PM
    En effet, ce merveilleuse passion est en train de devenir hors de prix et bon nombre n'y ont plus accès, se privant ainsi de pouvoir jouer. Ce n'est pas possible, et on sous estime bien souvent le pouvoir du loisir.
    Bon, je veux bien ignorer etc, mais remettons l'eglise au centre du village :
    Exemple au pif d'une pub Shoot Again Consoles + de novembre 1991
    On prend là-encore au pif Xardion, 600 FF sur Super Famicom.
    Ramené à aujourd'hui, et en tenant compte de l'inflation là au moment où on se parle, cela correspond à un pouvoir d'achat d'environ 155 à 160 € (valeur 2025-2026). Et cerise sur le gâteau, c'est le moins cher sur la machine !!!

    Donc stop, je suis vraiment pas fan de demat, mais d'un autre côté on a jamais eu autant de jeux accessibles, en FTP, gratuit, sur consoles, PC, Mobile, une chiée de jeux à -10€ (en day-one) etc... (Et je parle pas de l'emulation)

    A l'époque, à la grande époque même celle que nous les vieux on aime tous, il fallait vraiment du fric pour s'amuser ne serait-ce que 5 min en arcade (et être adulte).
    Aujourd'hui les mecs ont des collec de fous, principalement parce qu'ils ont été frustrés ado de n'avoir pu expérimenter plein de jeux qui leur faisait grave envie uniquement qu'en les regardant dans les magazines.

    Avant le jeu vidéo était un loisir de bourges, aujourd'hui franchement ça l'est moins.
    Le problème c'est pas le prix ou l'accès, mais c'est le fait qu'on ne sera pas propriétaire de nos jeux, ils étaient un actif qu'on pouvait revendre etc, aujourd'hui c'est réduit à un simple service, dont le maître d'oeuvre a le contrôle total.
    Au passage, il en parle pas mais le physique est devenu quasi-inabordable grâce aux speculos, et ça on le met sous le tapis. Même un RPG sur 3DS t'es obligé d'allonger 150 balles pour un truc d'occaze.

    Rien n'est sombre ou rose.
    suzukube posted the 07/17/2026 at 09:45 PM
    alexkidd merci pour ta remarque très pertinente qui donne un autre regard du passé. Je me souviens que sur n64, si j'avais 2 jeux dans l'année c’etait déjà un miracle (mais j'étais pauvre).
    cidkageno posted the 07/17/2026 at 09:47 PM
    micheljackson Zero repartie fais un effort tu peux mieux faire
    micheljackson posted the 07/17/2026 at 09:50 PM
    cidkageno
    Ben oui, mais en vaux tu la peine ?
    alexkidd posted the 07/17/2026 at 09:52 PM
    suzukube de rien, merci aux copains et les prêt de jeux, c'est grâce à çà que j'ai pu toucher plein de jeux.
    Et pareil sur Megadrive ou Saturn, j'economisais de fou pour m'offrir un jeu tous les 6 mois
    suzukube posted the 07/17/2026 at 10:33 PM
    alexkidd Ah ah je sais exactement ce que c'est (le jeu de Noel et le jeu de l'anniversaire). Mais bon j'en étais pas spécialement malheureux, je jouais aux même jeu en boucle, finalement quand je joue à Fortnite depuis plusieurs année, c'est un peu ce schéma que je reproduis quelque part
    forte posted the 07/17/2026 at 10:41 PM
    Du coup comme je peux pas l'encadrer cet hypocrite, et que je ne regarde pas ses vidéos, je suis curieux, il dit encore dans sa vidéo "qu'on est obligé d'être connecté pour jouer en démat" ou pas ?

    Le pire c'est que le mec joue en démat. On lui balance des clefs et il ose sortir ce genre de trucs. Sérieusement. J'aimerai TELLEMENT qui sortent ses couilles et qu'il mette en public sa liste de trophée. Bordel qu'on serait surpris
    suzukube posted the 07/17/2026 at 11:14 PM
    forte Je pense aussi qu'il joue en demat', les éditeurs nous envoient systématiquement les jeux en version demat'. Sauf s'il les rachètent derrière où qu'il refuse les jeux d'éditeurs. Après en vrai je pense qu'on devrait juste jouer à ce qu'on aime de la façon que l'on veuille sans se faire juger, des jeux comme Hollow Knight, je pense sincèrement qu'ils sont plus adaptés au format démat' que physique, en dehors des collectionneurs ^^ ! Pke bon, 45 Balles Hollow Knight, pas sûr que je l'aurais acheté à ce prix (les occasion à 50 balles dessus ne m'étonnerait même pas).

    La je joue à Denshattack, j'adore, j'y joue depuis le Game Pass, ptet je l'achèterais sur Switch 2 en demat pour donner un petit pourboire aux dev (le jeu est à 20 balles) et c'est comme ca que je vois les choses ^^ !
    kikoo31 posted the 07/17/2026 at 11:16 PM
    micheljackson stylé le mélange risitas mJ
    forte posted the 07/17/2026 at 11:21 PM
    suzukube C'est pas le problème de "jouer comme on veut", le problème c'est que le mec crache sur le démat alors qu'on sait tous que JOUR 1 il va jouer à GTA6 en cachette, et qu'il a très certainement eu Alan Wake II JOUR 1 aussi. Des années qu'ils nous fait comprendre que GTA c'est sa vie, alors en toute franchise tu crois vraiment qu'il va pas y jouer ? Il va invoquer quoi ? "on me l'a offert" ? "merci les abonnés" ? "merci ma femme" ? S'il te plait. Même la PS5 Pro sur laquelle il a craché, ma main au feu qu'elle est chez lui.


    Il OSE défendre le physique, mais il n'achète rien. Ou en solde. A chaque fois qu'il te sort un "allez les gars, vive le physique vous voyez" mais c'est TOUJOURS en boutique. JAMAIS chez lui.

    Quelqu'un a déjà vu sa collection de jeux de consoles de cette génération ? Pour un soit disant défenseur du physique, c'est la première chose que tu montrerais dans tes vidéos.

    Non non, il ne montre que son full set GC. C'est pas en achetant du rétro d'occaz que tu vas aider les dev hein.

    Un vrai comique.
    suzukube posted the 07/17/2026 at 11:57 PM
    forte J'irais plus loin : Tout extrémisme est pour moi dangeureux. Je veux dire, tu peux très bien jouer et acheter GTA 6 tout en étant mal à l'aise avec le démat et privilégier le physique.

    Perso, je n'ai jamais acheté un jeu en démat 99 €, je vais le faire avec GTA 6, mais je ne pense pas le faire avec d'autres jeu (bon, après, de base, je comptais déjà l'acheter en demat', ah ah !). Une exception ne confirme pas toujoursune règle (ou l'inverse j'suis fatigué là xD Je joue à Denshattack)
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 12:02 AM
    walterwhite Ce qui me fume dans tout ça, c’est que les jeux de niche se vendent mieux en physique et ce n’est pas prêt de changer. Mais bon, j’imagine que pour Sony, seuls leurs jeux comptent et ceux des gros tiers. Bref de gros hypocrites et le boycott des pros physique sera bien sale.
    forte posted the 07/18/2026 at 12:06 AM
    suzukube Au moins toi tu l'admets et tu l'assumes, no problem. Le problème, c'est quand tu ramènes ta gueule et que derrière tu vas y jouer en cachette, ou pire, tu te trouves une excuse (Oui, on vous voit ceux qui ont craché Jour 1 sur le prix de la Switch 2 et qui, étrangement, "on me l'a offert !!!":nerd
    forte posted the 07/18/2026 at 12:08 AM
    hyoga57 Ca tu vois je sais pas. Les jeux de niche coûtent 20 balls en démat, et en physique, leur prix ont doublé, voir triplé. Bonjour Scorn juste comme ca par hasard.

    Ton jeu de niche, tu l'as pas réservé à sa sortie, tu peux être quasi sûr de ne plus le trouver dans la semaine à prix normal. Alors à moins d'être vraiment fan ou d'avoir du fric, tu le choppe à 15/20 balles en démat, même si ca fait mal au cul.
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 12:18 AM
    forte Je parlais en fait de jeux qui coûtent le même en prix en physique qu’en démat. Genre les jeux Falcom par exemple, je doute qu’ils fassent de meilleurs chiffres en démat. Et c’est certainement valable pour beaucoup de RPG.
    suzukube posted the 07/18/2026 at 12:19 AM
    hyoga57 S'ils gagnent vraiment 15% sur les jeux physique qu'ils vendent contre 100% sur demat', c'est quand même assez "simple" à rentabiliser avec même 6 fois moins de ventes en proportions. Aller, même en montant à 50% pour Sony sur un jeu First Party, avec 2 fois moins de ventes, tu gagnes la même chose ^^ !
    suzukube posted the 07/18/2026 at 12:20 AM
    hyoga57 Après vous avez une vision française. Dans certains pays, trouver un jeu japonais, faut s'accrocher lol viens vivre sur mon île 365 jours tu vas rigoler si je te donnes pas les adresses où trouver des jeux exotiques (puis tu vas fuire en voyant les prix).
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 12:24 AM
    suzukube Je parlais au niveau global. Même si ça se vend mieux en démat dans certains pays, ce n’est pas le cas partout.

    Dis-toi qu’il y as pas de store PlayStation dans pas mal de pays.

    En plus, quand tu vois que Sony englobe les jeux only démat et les DLC dans leurs chiffres, ça sent clairement la magouille. Car avec le démat, c’est 100% de bénéfices pour eux.
    suzukube posted the 07/18/2026 at 12:36 AM
    hyoga57 Ah mais bien sûr que les chiffres des microtransactions et des DLC est inclus, mais le résultat est le même : Le chiffre global de PlayStation repose principalement sur les transactions dématérialisée (même les... comment ça s'appelle là ? Les FC26 coins ? ou les Vbucks ou les abonnements PS Plus) que sur la vente de consoles elle même ou de jeux physique.

    Dès l'histoire de l'abonnement à payer en ligne pour le PS Plus, il aurait fallut ne PAS s'abonner pour ne pas donner de poids à ces nouveaux levier de rentabilisation. Tiens, voici un graphique qui te montre cela : https://pbs.twimg.com/media/FSYLup0WYAAF7up?format=jpg&name=900x900

    Le plus fun c'est quand je lis "Oui mais non ils ont pas compté les jeux d'occasion physique". Bah non, ça rapporte zéro à Sony, ça foire des ventes de jeux démat' en promo à 5 balles que les gens ont potentiellement déjà acheté d'occasion Et ça rentre en concurrence avec les jeux neufs (le mec qui a acheté 3 jeux d'occasion pour 80 balles, aurait peut être misé cette somme sur un jeu neuf). Donc ouais, nan, zéro chance que Sony considère l'occasion.

    Faire très attention à la notion de BENEFICE contre celle de CHIFFRE D'AFFAIRE. Parce que si je parle Bénéfice, vu les coûts logistiques pour les jeux physique, bah ça serait encore moins fun...
    suzukube posted the 07/18/2026 at 12:37 AM
    Source : Evian.

    J'déconne c'est ce mec.
    nyseko posted the 07/18/2026 at 06:21 AM
    Ce qui est sûr, c'est que Sony n'a pas fait ça à la légère.

    Tout est réfléchi à l'avance, y compris le timing qui tombe pile après l'annonce de GTA 6 et suffisamment avant l'annonce de la PS6.

    Sony a parfaitement analysé la situation et sait parfaitement ce qu'ils vont perdre et gagner.

    Et je pense qu'ils savent très bien que la casse des quelques hyperjoueurs pro-physique engendrée sera compensée par l'augmentation de la marge sur tous les autres joueurs qui resteront.

    Sans parler du fait que beaucoup de pro-physique vont retourner leur veste (on en voit déjà ici), tout simplement parce que PlayStation est dominant et qu'il n'y a pas ou très peu de solutions alternatives.
    cidkageno posted the 07/18/2026 at 07:54 AM
    micheljackson Toi t'en vaux pas la peine c'est sur avec tes trolls incessants et ininteressants.
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 09:53 AM
    suzukube Alors par contre, j’ai vu ailleurs que Sony prenait 70% sur le physique et pas 15%. Du moins sur les first-party.
    suzukube posted the 07/18/2026 at 10:46 AM
    hyoga57 ben sur les first party les royalties et la part éditeur et la part fabrication revenant a Sony, bien sûr que la part est plus élevée. Mais a 70% sachant que y’a deja 20% de TVA, 10% pour le distributeur je n’ai jamais vu ca. Sachant que j’en ai vendu et acheté à des grossiste des jeux... du coup si tu as une source, je veux bien ^^ !
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 11:39 AM
    suzukube C’est 30% pour le distributeur, l’info est passée récemment en plus.
    suzukube posted the 07/18/2026 at 11:54 AM
    hyoga57 Ok, donc 30% distributeur, 20% État TVA (oui faut la redistribuer) et 70% Sony, on fait comment ? Tu vois là tu cales mon 50% Sony et ca fonctionne (50+20+30). C’est pour cela que je ne comprends pas, surtout que j’avais fais un article sur ces pourcentages il y a quelques années...
    micheljackson posted the 07/18/2026 at 12:23 PM
    cidkageno ah oui en effet, ta répartie est d'un sacré niveau, en revanche moi je ne pense pas que tu puisses mieux faire pour le coup.
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 12:41 PM
    suzukube C’est juste pour Sony, j’imagine que les tiers c’est beaucoup moins. Et le full démat est compréhensible, ils sortent des mythos juste pour faire 100% de bénéfices.

    Parce que bon, quand t’as une grosse majorité de jeux Japonais qui se vendent mieux en physique, il y a un souci.

    Pour les éditeurs tiers, c’est plus ou moins pareil, si ce n’est qu’il faut rajouter 15 % de droits de licence pour le propriétaire de la console. En somme, si Electronic Arts vend un jeu PS5 en magasin, 15 % du prix de cette vente ira dans la poche de Sony. Alors que si EA vend le même jeu sur le PlayStation Store, il doit allouer 30 % de cette somme à Sony. Le constructeur est gagnant, mais l’éditeur aussi, car les revendeurs et les coûts de production sont supprimés.


    Voilà pourquoi ils veulent du full démat. Ce n’est pas que le physique s’écroule, juste qu’ils veulent plus de pognon.
    cyr posted the 07/18/2026 at 02:45 PM
    Je comprends pas pourquoi on relai ce genre de truc.....

    Les jeunes en on rien a foutre des boites. C'est un fait.

    Alors plus on va avancer dans les années, et plus les mecs qui expose leur collection sur des étagères va devenir de plus en plus rare.....

    Pas parce que les boites va disparaître, juste parce qu'on vieillit.....(la génération 70-80-90.)
    yukilin posted the 07/18/2026 at 05:27 PM
    hyoga57 : Je pense objectivement que c'est les deux. Le physique s'écroule, tout le montre. Même s'il subsiste un peu néanmoins. Et oui, Sony veut plus de pognon. C'est ce que recherche toutes les entreprises. Après, est-ce le meilleur équilibre pu objectif à avoir? Je ne pense pas.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo