Hello ! Conkerax a décidé d'effectuer des actions concrète pour sauver le physique, grace au site PhysicalNeverDies.fr
Aujourd'hui je suis si heureux, si fier, de pouvoir enfin vous présenter : https://www.physicalneverdies.fr
Ce projet qui me tient particulièrement à coeur, qui a du sens, en lien direct avec le jeu vidéo que nous aimons tant. Celui qui doit être un partage, une joie, mais qui est en train de changer malheureusement.
Parce qu'ils veulent nous priver de notre liberté, du choix de consommer le jeu vidéo comme on le souhaite et tout contrôler, vous l'avez vu dernièrement. Exprimons-nous d'une certaine manière et faisons-le en donnant du bonheur.
Avec Labs Retro Custom, artisan français qui m'accompagne ici, nous voulions réaliser ces tee-shirts qui ont un sens véritable depuis plusieurs semaines maintenant. Au delà du message, vous allez contribuer à aider ceux qui n'ont pas la possibilité de s'évader avec le jeu vidéo.
En effet, ce merveilleuse passion est en train de devenir hors de prix et bon nombre n'y ont plus accès, se privant ainsi de pouvoir jouer. Ce n'est pas possible, et on sous estime bien souvent le pouvoir du loisir.
Alors j'ai décidé que pour chaque tee-shirt acheté l'intégralité de ma marge personnelle d'environ 3 euros sera reversée dans une cagnotte permettant l'achat de consoles et jeux vidéo en physique.
Nous aiderons à la fois les magasins dans ces temps difficiles, mais surtout ceux qui ne peuvent pas rêver en jouant.
PND, c'est plus que des simples tee-shirts vous l'avez compris. En soutenant ce projet, vous soutenez aussi le jeu vidéo pour tous.
D'autres arriveront sur la boutique si cela vous plaît dans le semaines à venir, et qui sait peut être plus.
Un immense merci pour votre soutien précieux, à tous ceux qui participeront et seront là dans cette nouvelle aventure qui promet.
C'est déjà plus clair là.
"Engagement associatif : 3 € par T-shirt vendu sont destinés à être reversés à une association partenaire."
Quelles associations encore...
a-t-on la liste des associations ?
Aujourd’hui il s’agit même plus de faire revenir en arrière SONY mais tout simplement espérer qu’ils se cassent les dents.
Faut arrêter d'être naïf hein, jamais ce type là ne ferait un truc désinteressé. Il sait très bien que ça va améliorer son image et le crédibiliser dans le milieu des collectionneurs.
J'attends de voir les associations "pour rire"...
Il a raison de les emmerder tous les jours.
Hâte de voir les ventes de Wolverine pour voir à quel point le mot boycott n'a pas été compris.
"Quelles associations encore... "
Il est fort probable que cela soit lié à la déficience mentale. J'en connais beaucoup sur ce site qui pourraient en être satisfaits
et comme d'habitude ceux qui "font des choses" inutiles sauf dans leur propre intérêt, trouvent des naïfs "en slip devant l'écran" pour les supporter.
"wesh,tu as trop raison ,mec ,on fait demi tour demain "
Bon, je veux bien ignorer etc, mais remettons l'eglise au centre du village :
Exemple au pif d'une pub Shoot Again Consoles + de novembre 1991
On prend là-encore au pif Xardion, 600 FF sur Super Famicom.
Ramené à aujourd'hui, et en tenant compte de l'inflation là au moment où on se parle, cela correspond à un pouvoir d'achat d'environ 155 à 160 € (valeur 2025-2026). Et cerise sur le gâteau, c'est le moins cher sur la machine !!!
Donc stop, je suis vraiment pas fan de demat, mais d'un autre côté on a jamais eu autant de jeux accessibles, en FTP, gratuit, sur consoles, PC, Mobile, une chiée de jeux à -10€ (en day-one) etc... (Et je parle pas de l'emulation)
A l'époque, à la grande époque même celle que nous les vieux on aime tous, il fallait vraiment du fric pour s'amuser ne serait-ce que 5 min en arcade (et être adulte).
Aujourd'hui les mecs ont des collec de fous, principalement parce qu'ils ont été frustrés ado de n'avoir pu expérimenter plein de jeux qui leur faisait grave envie uniquement qu'en les regardant dans les magazines.
Avant le jeu vidéo était un loisir de bourges, aujourd'hui franchement ça l'est moins.
Le problème c'est pas le prix ou l'accès, mais c'est le fait qu'on ne sera pas propriétaire de nos jeux, ils étaient un actif qu'on pouvait revendre etc, aujourd'hui c'est réduit à un simple service, dont le maître d'oeuvre a le contrôle total.
Au passage, il en parle pas mais le physique est devenu quasi-inabordable grâce aux speculos, et ça on le met sous le tapis. Même un RPG sur 3DS t'es obligé d'allonger 150 balles pour un truc d'occaze.
Rien n'est sombre ou rose.
Ben oui, mais en vaux tu la peine ?
Et pareil sur Megadrive ou Saturn, j'economisais de fou pour m'offrir un jeu tous les 6 mois
Le pire c'est que le mec joue en démat. On lui balance des clefs et il ose sortir ce genre de trucs. Sérieusement. J'aimerai TELLEMENT qui sortent ses couilles et qu'il mette en public sa liste de trophée. Bordel qu'on serait surpris
La je joue à Denshattack, j'adore, j'y joue depuis le Game Pass, ptet je l'achèterais sur Switch 2 en demat pour donner un petit pourboire aux dev (le jeu est à 20 balles) et c'est comme ca que je vois les choses ^^ !
Il OSE défendre le physique, mais il n'achète rien. Ou en solde. A chaque fois qu'il te sort un "allez les gars, vive le physique vous voyez" mais c'est TOUJOURS en boutique. JAMAIS chez lui.
Quelqu'un a déjà vu sa collection de jeux de consoles de cette génération ? Pour un soit disant défenseur du physique, c'est la première chose que tu montrerais dans tes vidéos.
Non non, il ne montre que son full set GC. C'est pas en achetant du rétro d'occaz que tu vas aider les dev hein.
Un vrai comique.
Perso, je n'ai jamais acheté un jeu en démat 99 €, je vais le faire avec GTA 6, mais je ne pense pas le faire avec d'autres jeu (bon, après, de base, je comptais déjà l'acheter en demat', ah ah !). Une exception ne confirme pas toujoursune règle (ou l'inverse j'suis fatigué là xD Je joue à Denshattack)
Ton jeu de niche, tu l'as pas réservé à sa sortie, tu peux être quasi sûr de ne plus le trouver dans la semaine à prix normal. Alors à moins d'être vraiment fan ou d'avoir du fric, tu le choppe à 15/20 balles en démat, même si ca fait mal au cul.
Dis-toi qu’il y as pas de store PlayStation dans pas mal de pays.
En plus, quand tu vois que Sony englobe les jeux only démat et les DLC dans leurs chiffres, ça sent clairement la magouille. Car avec le démat, c’est 100% de bénéfices pour eux.
Dès l'histoire de l'abonnement à payer en ligne pour le PS Plus, il aurait fallut ne PAS s'abonner pour ne pas donner de poids à ces nouveaux levier de rentabilisation. Tiens, voici un graphique qui te montre cela : https://pbs.twimg.com/media/FSYLup0WYAAF7up?format=jpg&name=900x900
Le plus fun c'est quand je lis "Oui mais non ils ont pas compté les jeux d'occasion physique". Bah non, ça rapporte zéro à Sony, ça foire des ventes de jeux démat' en promo à 5 balles que les gens ont potentiellement déjà acheté d'occasion Et ça rentre en concurrence avec les jeux neufs (le mec qui a acheté 3 jeux d'occasion pour 80 balles, aurait peut être misé cette somme sur un jeu neuf). Donc ouais, nan, zéro chance que Sony considère l'occasion.
Faire très attention à la notion de BENEFICE contre celle de CHIFFRE D'AFFAIRE. Parce que si je parle Bénéfice, vu les coûts logistiques pour les jeux physique, bah ça serait encore moins fun...
J'déconne c'est ce mec.
Tout est réfléchi à l'avance, y compris le timing qui tombe pile après l'annonce de GTA 6 et suffisamment avant l'annonce de la PS6.
Sony a parfaitement analysé la situation et sait parfaitement ce qu'ils vont perdre et gagner.
Et je pense qu'ils savent très bien que la casse des quelques hyperjoueurs pro-physique engendrée sera compensée par l'augmentation de la marge sur tous les autres joueurs qui resteront.
Sans parler du fait que beaucoup de pro-physique vont retourner leur veste (on en voit déjà ici), tout simplement parce que PlayStation est dominant et qu'il n'y a pas ou très peu de solutions alternatives.
Parce que bon, quand t’as une grosse majorité de jeux Japonais qui se vendent mieux en physique, il y a un souci.
Voilà pourquoi ils veulent du full démat. Ce n’est pas que le physique s’écroule, juste qu’ils veulent plus de pognon.
Les jeunes en on rien a foutre des boites. C'est un fait.
Alors plus on va avancer dans les années, et plus les mecs qui expose leur collection sur des étagères va devenir de plus en plus rare.....
Pas parce que les boites va disparaître, juste parce qu'on vieillit.....(la génération 70-80-90.)