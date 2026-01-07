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La Neo Geo AES+ sauvera t-elle les boutiques d'occasion ?
Solarr the PC Master


Faut pas rêver, certes elle attirera les pros du Joystick, les fans d'Arcade, de jeux 2D des années 90 - pas 20 millions d'entre eux - mais la bonne nouvelle est que certains éditeurs développeront de futurs jeux.

Il n'empêche que si Xbox ne s'engouffre pas dans la brêche, la Neo Geo AES+ est la dernière console à faire du physique pur et de belles boîtes de bibliothèques bien lourdes avec notices. Les boutiques physiques - Micromania et cie - risquent de l'accueillir et de la mettre en avant comme jamais.
Sera t-elle la console de la révolte pour la liberté de posséder ?

Le Last Blade du jeu Offline.

C'est aussi génial d'épater la gallerie avec un historique visuel qui trône fièrement sur l'étagère.

Et pour 199 euros.

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    posted the 07/01/2026 at 10:14 PM by solarr
    comments (6)
    vyse posted the 07/01/2026 at 10:15 PM
    suzukube posted the 07/01/2026 at 10:19 PM
    C'est drole j'ai une mini console bleue avec la meme manette ^^ Mais les jeux sont intégrés dedans
    altendorf posted the 07/01/2026 at 10:20 PM
    Clairement pas
    suzukube posted the 07/01/2026 at 10:20 PM
    celle a 1min04 je précise
    micheljackson posted the 07/01/2026 at 10:52 PM
    Ben non vu que Krikzz est en train de développer un Everdrive pour elle
    niflheim posted the 07/01/2026 at 11:01 PM
    Oui, c'est ce qui pourrait sauver ces boutiques à terme, faire du retrogaming jusqu'à la PS5 tout en surfant sur le retour en force de la nouvelle vague qui va s'installer avec la Neo Geo AES+ ET la nouvelle console mystère en préparation par Plaion

    - Plaion prévoit de sortir 30 jeux classiques Neo Geo AES+ en 3 vagues de 10 jeux chacune ( 2026, 2027 et 2028 ). Il y a un catalogue de jeux prévu jusqu'en décembre 2028.

    - En plus de ces 30 jeux classiques, Plaion veut sortir de nouveaux jeux.

    - Une nouvelle plateforme / console ancienne arrive l'année prochaine. Elle est plus puissante que la Neo Geo AES+



    Sinon venez nombreux à signer et partager cette pétition "non à la suppression du support physique dans le jeu vidéo" qui vient d'être lancée

    Merci, c'est très important

    https://c.org/RPmx5FrCTc
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