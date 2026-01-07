Faut pas rêver, certes elle attirera les pros du Joystick, les fans d'Arcade, de jeux 2D des années 90 - pas 20 millions d'entre eux - mais la bonne nouvelle est que certains éditeurs développeront de futurs jeux.
Il n'empêche que si Xbox ne s'engouffre pas dans la brêche, la Neo Geo AES+ est la dernière console à faire du physique pur et de belles boîtes de bibliothèques bien lourdes avec notices. Les boutiques physiques - Micromania et cie - risquent de l'accueillir et de la mettre en avant comme jamais.
Sera t-elle la console de la révolte pour la liberté de posséder ?
Le Last Blade du jeu Offline.
C'est aussi génial d'épater la gallerie avec un historique visuel qui trône fièrement sur l'étagère.
- Plaion prévoit de sortir 30 jeux classiques Neo Geo AES+ en 3 vagues de 10 jeux chacune ( 2026, 2027 et 2028 ). Il y a un catalogue de jeux prévu jusqu'en décembre 2028.
- En plus de ces 30 jeux classiques, Plaion veut sortir de nouveaux jeux.
- Une nouvelle plateforme / console ancienne arrive l'année prochaine. Elle est plus puissante que la Neo Geo AES+
Sinon venez nombreux à signer et partager cette pétition "non à la suppression du support physique dans le jeu vidéo" qui vient d'être lancée
Merci, c'est très important
https://c.org/RPmx5FrCTc