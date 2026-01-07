Solarr the PC Master

Faut pas rêver, certes elle attirera les pros du Joystick, les fans d'Arcade, de jeux 2D des années 90 - pas 20 millions d'entre eux - mais la bonne nouvelle est que certains éditeurs développeront de futurs jeux.Il n'empêche que si Xbox ne s'engouffre pas dans la brêche, la Neo Geo AES+ est la dernière console à faire du physique pur et de belles boîtes de bibliothèques bien lourdes avec notices. Les boutiques physiques - Micromania et cie - risquent de l'accueillir et de la mettre en avant comme jamais.Sera t-elle la console de la révolte pour la liberté de posséder ?Le Last Blade du jeu Offline.C'est aussi génial d'épater la gallerie avec un historique visuel qui trône fièrement sur l'étagère.Et pour 199 euros.