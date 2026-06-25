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Le futur Hub de Nintendo

(Fini en Mars 2029)


Construction du Centre de développement technologique

Nintendo Co., Ltd. (siège social : Minami-ku, Kyoto, Japon ; président-directeur général : Shuntaro Furukawa ; ci-après « Nintendo ») annonce par la présente les informations suivantes concernant le Centre de développement technologique (*1), actuellement en construction sur le terrain (*2) acquis auprès de la ville de Kyoto en 2022.

*1 Ce bâtiment était précédemment désigné sous le nom de « Centre de développement du siège social, bâtiment n° 2 (nom provisoire) ».

*2 Il s'agit du terrain (ancien site de l'usine de soutien aux startups et ancien site ouest du Centre de matériaux et de prévention des catastrophes) pour lequel la ville de Kyoto a lancé un appel à projets le 8 décembre 2021 afin de sélectionner un opérateur pour sa mise en valeur. Nintendo a été sélectionnée comme opérateur le 12 avril 2022 et a par la suite acquis le terrain.

Le Centre de développement technologique servira de nouveau pôle de recherche et développement pour les logiciels et le matériel de Nintendo. Outre des espaces de bureaux destinés aux développeurs, l'installation disposera des fonctionnalités et des infrastructures nécessaires aux futures activités de recherche et développement, notamment des serveurs de développement ; Nintendo prévoit par ailleurs de continuer à investir dans ce centre.

Grâce à la construction du Centre de développement technologique et à la poursuite des investissements dans la recherche et le développement, Nintendo continuera de multiplier les raisons pour lesquelles les consommateurs choisissent Nintendo pour des divertissements uniques et adaptés à toute la famille, tout en s'efforçant d'offrir au monde entier les divertissements uniques et originaux qui caractérisent l'entreprise.

Site de Nintendo
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    nindo64, rocan, aeris201
    posted the 06/25/2026 at 07:50 AM by nicolasgourry
    comments (8)
    potion2swag posted the 06/25/2026 at 07:56 AM
    Ca me fume, ils font les jeux les plus funs, mais tous leurs bâtiments sont des grosses masses grises en béton avec des noms quasiment militaires.
    judebox posted the 06/25/2026 at 07:57 AM
    Ah, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveaux jeux Switch 2 chez Nintendo. Ils n'ont pas encore fini de construire leur centre de développement !
    Tout s'explique !
    keiku posted the 06/25/2026 at 08:06 AM
    Ils ont la bonne approche, même si j'ai un peu peur pour la direction prise ces dernières années avec leur console et de voir leur politique interne s'éroder sur le temps, mais ils ont les bonnes base ca on ne peut pas leur retirer
    gasmok2 posted the 06/25/2026 at 08:18 AM
    J'aime bien Nintendo mais leurs bâtiments ressemblent toujours à des immeubles soviétiques
    adamjensen posted the 06/25/2026 at 08:23 AM
    Quand j’ai vu la gueule du bâtiment, ça m’a fait penser à une Xbox Series X penchée sur le côté, et à une Steam Machine.
    rocan posted the 06/25/2026 at 08:23 AM
    Tu sens vraiment qu'à l'intérieur c'est secret défense
    nicolasgourry posted the 06/25/2026 at 08:25 AM
    adamjensen ou Gamecube en version austère
    gaeon posted the 06/25/2026 at 08:29 AM
    adamjensen la même ! le quadrillage quoi !

    J'espère franchement qu'ils mettront une petite touche fun à ce truc, c'est Nintendo tout de même...
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