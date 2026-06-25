

(Fini en Mars 2029) (Fini en Mars 2029)

Site de Nintendo

Construction du Centre de développement technologiqueNintendo Co., Ltd. (siège social : Minami-ku, Kyoto, Japon ; président-directeur général : Shuntaro Furukawa ; ci-après « Nintendo ») annonce par la présente les informations suivantes concernant le Centre de développement technologique (*1), actuellement en construction sur le terrain (*2) acquis auprès de la ville de Kyoto en 2022.*1 Ce bâtiment était précédemment désigné sous le nom de « Centre de développement du siège social, bâtiment n° 2 (nom provisoire) ».*2 Il s'agit du terrain (ancien site de l'usine de soutien aux startups et ancien site ouest du Centre de matériaux et de prévention des catastrophes) pour lequel la ville de Kyoto a lancé un appel à projets le 8 décembre 2021 afin de sélectionner un opérateur pour sa mise en valeur. Nintendo a été sélectionnée comme opérateur le 12 avril 2022 et a par la suite acquis le terrain.Le Centre de développement technologique servira de nouveau pôle de recherche et développement pour les logiciels et le matériel de Nintendo. Outre des espaces de bureaux destinés aux développeurs, l'installation disposera des fonctionnalités et des infrastructures nécessaires aux futures activités de recherche et développement, notamment des serveurs de développement ; Nintendo prévoit par ailleurs de continuer à investir dans ce centre.Grâce à la construction du Centre de développement technologique et à la poursuite des investissements dans la recherche et le développement, Nintendo continuera de multiplier les raisons pour lesquelles les consommateurs choisissent Nintendo pour des divertissements uniques et adaptés à toute la famille, tout en s'efforçant d'offrir au monde entier les divertissements uniques et originaux qui caractérisent l'entreprise.